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Avtor:
STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
20.30

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golf Ryan Fox

Nedelja, 19. 7. 2026, 20.30

7 minut

Golf, The Open

Novozelandec Ryan Fox na zadnji zelenici osvojil The Open

Avtor:
STA

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Ryan Fox | Ryan Fox | Foto Reuters

Ryan Fox

Foto: Reuters

Novozelandec Ryan Fox je zmagovalec zadnjega velikega turnirja sezone v golfu. Osvojil je prvenstvo Velike Britanije oziroma The Open na igrišču Royal Birkdale severno od Liverpoola.

Ryan Fox je pri 39. letih dosegel največji uspeh v karieri. Pred tem se je lahko pohvalil z dvema zmagama na turneji PGA in štirimi na evropski seriji DP World Tour, 23. mestom na svetu, ki ga je zasedel 2022, in 16. mestom na The Opnu 2019, ki je bila do zdaj njegova najboljša uvrstitev na majorjih.

Novozelandec, ki je bil po dveh rundah šele na 52. mestu in je komaj ujel rez, se je v igro za zmago prebil v tretjem krogu, ki ga je končal z 62 udarci oziroma osmimi pod parom igrišča.

Zadnjih osemnajst lukenj je odigral z 68 udarci, na štirih od zadnjih šestih luknjah je dosegel birdieja, vključno s štirimi metrskim patom na zadnji zelenici, ki mu je prinesel zmago z udarcem manj od Američana Camerona Younga.

Fox, ki je pred turnirjem zasedal 56. mesto na svetovni lestvici, z naslovom pa bo svoj bančni račun obogatil za 2,7 milijona evrov, je po zmagi dejal: "Včeraj sem se slišal z otroci, ki so v ZDA, in najmlajši mi je dejal, oči, prinesi domov pokal. Mislim, da bo s Claret Jugom zadovoljen."

"Sicer pa sem zelo ponosen, kako sem odigral zadnjo luknjo. Šel sem na zmago. Uspela sta mi dva odlična udarca, kako sem zadel tisti pat za zmago, pa mi še zdaj ni jasno, saj sem bil zelo živčen in roke so se mi tresle ter potile," je dodal Fox.

Ryan Fox | Foto: Reuters Foto: Reuters

Branilec naslova Američan Scottie Scheffler je najboljšo rundo odigral v nedeljo, vendar so mu na koncu zmanjkali trije udarci do Foxa. Pred njim je bil s skupno -8 še njegov rojak Sam Burns, četrto mesto pa si je Scheffler delil z lokalnim favoritom Tommyjem Fleetwoodom.

The Open si je v živo ogledal tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki se je letos navdušil za igro z belo žogico. Spoznal se je s svojim vzornikom, prvim igralcem sveta Scottiejem Schefflerjem, v pogovoru za Sky TV pa je povedal, da ga je golf povsem prevzel in da z veseljem na dan odigra tudi po 36 lukenj.

Preostali zmagovalci letošnjih majorjev so Rory McIlroy s Severne Irske (masters), Anglež Aaron Rai (prvenstvo PGA) in Američan Wyndham Clark (OP ZDA).

Haeran Ryu
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golf Ryan Fox
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