Pia Babnik tudi na Češkem med najboljšimi

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju evropske serije na Češkem zasedla šesto mesto in se petič v tej sezoni uvrstila med prvih deset. S tem je v skupnem seštevku sezone zadržala deveto mesto.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka Pia Babnik je turnir z nagradnim skladom 350.000 evrov končala s 201 udarcem, vse tri runde pa je odigrala krepko pod parom igrišča - 68, 66, 67.

Babnik, ki je najboljšo letošnjo uvrstitev, tretje mesto, zabeležila konec aprila v južnoafriškem Cape Townu, ima v 2026 še dve peti mesti, in sicer aprila v Južni Afriki in maja v Maroku, šesta pa je bila v marca v Avstraliji.

Za Babnikovo, ki je doslej v evropski seriji slavila dvakrat, je bila to 21. uvrstitev v top 10 v karieri.

Odprto prvenstvo Češke in denarno nagrado 52.500 evrov je osvojila Finka Noora Komulainen, ki je bila na prvi luknji razigravanja boljša od Avstralke Justice Bosio in Švedinje Lise Pettersson. Omenjene tri so imele v rednem delu tri udarce manj od Slovenke.

Ta teden je na prvenstvu KPMG, tretjem od petih majorjev sezone za ženske, nastopila tudi Ana Belac in po dveh dneh na igriščih Hazeltine v predmestju Minneapolisa za las ostala zunaj reza.