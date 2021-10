Fainovi še osebni rekord na 200 m mešano

Fainova je blestela že v petek in soboto, ko je dosegla nova slovenska rekorda na 200 m delfin in 200 m prosto ter se v obeh konkurencah zavihtela na stopničke.

"Za te rezultate treniramo in Katja je tukaj odplavano kazala na treningih. Težje pa je napovedati mesta, zato je bil prvi cilj, da vse tri dni plava tudi popoldan v finalu. Izhodišče za zimsko sezono je res dobro in gremo od tukaj naprej," je tri osebne rekorde, dva sta bila tudi državna, pokomentirala trenerka Metka Sparavec.

Metka Sparavec in Katja Fain. Foto: Anže Malovrh/STA

"Lani je Katja dosegla rekord na 200 m prosto na manj pomembni teki v Ljubljani, na delfinu pa veliko delava, zato sem izida pričakovala. Najin cilj letos je, da morda že na evropskem, najkasneje pa na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih Katja plava tudi 200 m delfin in se uvrsti v finale," je še povedala Sparovčeva in s tem posredno napovedala stopnjevanje dosežkov.

O svetovnem pokalu prihodnji teden, kjer bo Katja Fain popolnoma spremenila discipline in se preizkusila tudi na 400 in 800 m prosto, pa dodaja: "Vem, kaj Katja kaže na treningih, a čas je, da to preizkusimo tudi na tekmi in da tudi tukaj vidiva, kje sva."

Dobro je nastopila tudi njena mlajša sestra Nika, ki je s 56,38 dosegla osebni rekord in osvojila 33. meto na 100 m prosto, Sašo Boškan je z 1:47,88 krepko izboljšal osebni rekord na 200 m prosto, osvojil pa je 21. mesto.

Svetovni pokal bo prihodnji teden obiskal Budimpešto, ko naj bi se sestrama Fain, Boškanu in Petru Johnu Stevensu pridružila še Tjaša Vozel in Jaka Pušnik.

