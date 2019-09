Evropa osvojila Solheimov pokal, med mladinkami nastopila tudi Pia Babnik

Odločilno točko za zmago s 14,5 proti 13,5 oziroma putt na zadnji osemnajsti zelenici je zadela Švedinja Suzann Pettersen, ki je v ekipo Evrope prišla s povabilom kapetanke.

To je bil najbolj izenačen Solheimov pokal od ustanovitve leta 1990 oziroma v šestnajstih izvedbah. Evropa ima zdaj šest naslovov, ZDA deset, naslednji Solheimov pokal pa bo 2021 v Ohiu.

Bolj dramatično se ne bi moglo končati

Američanke so bile branilke naslova in so po pravilih za zmago potrebovale štirinajst točk, Evropa pa pol točke več. ZDA so bile tri partije pred koncem pri trinajstih točkah in pol, kar je pomenilo, da so morale Evropejke zmagati vse preostale dvoboje.

Bolj dramatično se ne bi moglo končati. Potem ko je Američanka Marina Alex zgrešila putt za zmago ZDA, je na vrsto prišla Pettersenova. Če bi zgrešila z dveh metrov, bi ZDA osvojile polovico točke in zmagale, vendar se 38-letna Švedinja, ki je nato napovedala, da se umika iz profesionalnega golfa, ni pustila zmesti in žogico je spravila v luknjo.

Evropejke in več tisoč gledalcev na slovitem igrišču Gleaneagles na Škotskem je ponorelo od navdušenja, Američanke pa so šokirane odkorakale z igrišča.

Pia Babnik je nastopila v mladinski konkurenci.

Move on up 💃⬆️



Slovenia's Pia Babnik won the stroke play of the European Ladies’ Team Championship in Italy yesterday to move into first place in the PING Junior Solheim Cup rankings 💪



Read all about it: https://t.co/vXtqmWdCq4 #ItAllLeadsToThisMoment pic.twitter.com/r3mYIN0rxn — Solheim Cup Team Europe (@SolheimCupEuro) July 15, 2019

"To je neverjetno. Vedela sem, da bo tesno, a da bo tako dramatično, nikoli," je povedala kapetanka Evrope, domačinka Catriona Matthew. Junakinja s Švedske, novopečena mamica, ki zadnje dve leti ne igra golfa na profesionalni ravni, pa je dodala: "Na zadnji luknji sem se približala Catrioni in ji dejala: Zdaj vem, zakaj si me izbrala. To je bil moj najpomembnejši udarec v življenju in nikoli si ne bi odpustila, če bi ga zgrešila."

Del Solheimovega pokala je bila tudi 15-letna Ljubljančanka Pia Babnik, novi veliki up evropskega in svetovnega golfa, trenutno trinajsta amaterka na svetu. Na istem prizorišču je v torek in sredo nastopila na mladinskem Solheim pokalu. Američanke so dosegle zmage s 13:11, Babnikova, ki je bila v kvalifikacijah za ekipo najboljša igralka Evrope, pa je izgubila oba dvoboja dvojic ter dosegla zmago v igri posameznic.

Preberite še: