Najstnica iz Ljubljane v igri za zmago tudi med profesionalkami

Petnajstletna slovenska igralka golfa Pia Babnik je prvič v karieri nastopila na turnirju evropske serije. Na igrišču Karlštejn v bližini Prage je znova pokazala svoj nesporni talent in bila pred zadnjo rundo celo v igri za zmago.

Mlada Ljubljančanka Pia Babnik je uvodnih osemnajst lukenj odigrala pet udarcev pod parom igrišča, drugi dan je oddala kartico s seštevkom 71 in se na zadnjih osemnajst lukenj podala v zadnji skupini, torej kot tretja najboljša igralka po dveh rundah.

"Zadnje kolo se ni izšlo po načrtih. Utrujenost po British Girls in zelo hribovito igrišče sta pobrala svoj davek. Vseeno odlična izkušnja in spoznanje, da zmaga ni več daleč niti na najvišjih nivojih med profesionalkami. Bo treba naprej pridno trenirati," je po koncu turnirja zapisal njen oče in trener Aleš Babnik.

Babnikova, ki je na turnirju Tipsport Czech Ladies Open z nagradnim skladom 120.000 evrov nastopila s statusom amaterske igralke, je tako postala druga Slovenka po Katji Pogačar z nastopom na turnirju evropske serije (Ladies European Tour).

Katja Pogačar je prva Slovenka, ki je nastopila na turnirju Ladies European Tour. Foto: Vid Ponikvar

V začetku septembra bo Pia Babnik, ki zaseda 14. mesto na svetu med amaterskimi igralkami golfa, zaigrala še na mladinskem pokala Solheim, žensko različico Ryderjevega pokala, ekipnega dvoboja med Evropo in ZDA. V kvalifikacijah za sestavo ekipe je bila prepričljivo najboljša, zato bo imela na slovitem igrišču Gleneagles na Škotskem eno od vodilih vlog v ekipi Evrope.