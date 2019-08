Pia Babnik dosegla največji uspeh v karieri

All smiles from @PiaBabnik who is your 2019 Girls Amateur Champion 🇸🇮🏌️‍♀️🏆😁



Pia Babnik iz tedna v teden premika mejnike in se v golfskem svetu uveljavlja kot ena najbolj nadarjenih igralk. Prejšnji mesec je dobila turnir na Sardiniji v okviru evropskega ekipnega prvenstva, zdaj je prav ob 100. obletnici turnirja zmagala na prvenstvu R&A Girls Amateur, naslednji teden pa jo čaka premierni nastop na turnirju evropske serije na Češkem.

Babnikova je s tem prepričljivo zasedla prvo mesto v točkovanju za mladinski pokala Solheim, žensko različico Ryderjevega pokala, ekipnega dvoboja med Evropo in ZDA, ki bo potekal v začetku septembra. Hkrati si je z zadnjo zmago zagotovila uvrstitev na odprto prvenstvo Velike Britanije 2020, žensko amatersko prvenstvo Velike Britanije ter na svetovno amatersko prvenstvu v Augusti v ZDA.

"To je brez dvoma največji uspeh v moji karieri. Vesela sem tako zaradi zmage kot igre, saj sem ves teden igrala zelo dobro. Danes so bili začetni udarci zelo pomembni, saj je močno pihalo in za nadaljevanje je bilo ključno zadeti čistino. Upam, da bodo takšne zmage spodbudile čim več mladih za igro golfa, saj imamo v Sloveniji vse pogoje za razvoj in preboj v svetovni vrh," je ob tem dejala Babnikova, ki je zdaj sedma najboljša Evropejka in igralka z najnižjim handicapom (+6,2) na stari celini.