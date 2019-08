Tiger Woods operiral levo koleno že petič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods je po koncu sezone oziroma turneje PGA odšel na operacijo levega kolena. Kot je sporočil prek socialnih omrežji, je šlo za rutinski poseg, s katerim so mu zdravniki popravili manjšo poškodbo hrustanca.

Za triinštiridesetletnega Tigerja Woodsa je bila to že peta operacija levega kolena po 1994. Zdravniki so mu ob tem pregledali še ostale dele kolena, Woods pa je v izjavi dodal, da bo s treningi začel v nekaj dneh in se oktobra pojavil na uvodnem turnirju PGA na Japonskem.

Woods je lani ob tem času zmagal na zadnjem turnirju zaključka turneje PGA, letos aprila pa je osvojil masters v Augusti, njegov petnajsti 'major' oziroma prvi po desetletni odsotnosti. Trenutno zaseda osmo mesto na svetovni računalniški lestvici.