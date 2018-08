Eva Alina Hočevar znova na stopničkah, Nejc Polenčič tik pod njimi

S finali kajakašic in kanuistov se je končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Bratislavi. Eva Alina Hočevar je naslovu svetovne mladinske prvakinje izpred slabega meseca dni dodala še naslov evropske mladinske podprvakinje v kajaku. Zelo blizu odličju je bil tudi kanuist Nejc Polenčič, ki je bil med mladinci četrti. V finalu sta veslala še Tine Kancler, ki je bil osmi, in Lea Novak, ki je bila deseta.

Za Evo Alino Hočevar je izjemna sezona, v kateri neutrudno nabira odličja na največjih divjevodaških prvenstvih v mladinski konkurenci. Po treh kolajnah s svetovnega mladinskega prvenstva v slalomu na divjih vodah ter treh kolajnah z evropskega mladinskega prvenstva v spustu na divjih vodah je zbirko odličij danes obogatila še s srebrno kolajno, ki si jo je priveslala v finalu kajakašic.

"Uspelo je, čeprav sem imela morda preveč dotikov"

Hočevarjeva, ki je imela v tem tednu tudi nekaj težav s poškodbo, je povedala: "'Ful' sem vesela. Zadnje tri treninge pred tekmo sem izpustila, saj me je bolela rama, ampak sedaj je že boljše, h čemur je veliko pripomogla tudi Sandra (maserka ekipe, op. p.). Morda to tudi ni bilo tako slabo, saj sem imela letos že ogromno tekem, tako da sem se lahko malo spočila. To je bil že moj deseti tek v tem vikendu, tako da sem si pred startom rekla, da samo še to odpeljem in potem bo konec, kar bo bo, da bom šla na polno, do konca, da potem ne bom mogla niti iz čolna. Uspelo je, čeprav sem imela morda preveč dotikov. Vožnja ni bila takšna kot sem želela, ampak je bilo še vseeno zadosti, tako da sem vesela."

Od slovenske slalomistke je bila boljša le Britanka Nikita Setchell, ki je šla na progo dvakrat. V finalu je namreč startala prva, a je med njeno vožnjo v vodo zdrsel eden izmed količkov vrat, tako da so bili organizatorji prisiljeni prekiniti tekmo, dokler niso znova postavili vrat v prvotno stanje, Britanka pa je nato še enkrat startala kot zadnja. Bron si je priveslala Čehinja Antonie Galuškova.

V finalu mladink je veslala tudi Lea Novak in po napakah osvojila deseto mesto. V polfinalu je nastopila tudi Sara Belingar ter bila 18.

Kanuist Nejc Polenčič je bil četrti, za kolajno pa je zaostal za manj kot dve sekundi. Za višje mesto sta bila usodna dva dotika. Foto: Nina Jelenc

Polenčič za kolajno zaostal manj kot dve sekundi

Le malo je manjkalo pa bi na razglasitvi še enkrat plapolala slovenska zastava. Kanuist Nejc Polenčič je bil med mladinci namreč četrti, za kolajno pa je zaostal za manj kot dve sekundi. Za višje mesto sta bila usodna dva dotika. Zmagal je Španec Miquel Trave in tako spisal zgodovino, saj je včeraj že postal evropski mladinski prvak v kajaku. Drugi je bil Francoz Nicolas Gestin, tretji pa Italijan Flavio Micozzi.

Le eno mesto je od finalnega nastopa ločilo Jako Bernata, za katerega je bil to prvi nastop na evropskem prvenstvu, saj je letos prvo sezono član slovenske mladinske reprezentance.

V povsem zadnjem finalu evropskega prvenstva pa smo spremljali še nastop kanuista Tineta Kanclerja. V konkurenci do 23 let je odlično veslal v polfinalu, kjer je dosegel četrti čas in pokazal, da je v odlični formi. Finalna vožnja pa se mu je zalomila že v zgornjem delu, tako da je prvenstvo končal na osmem mestu.

Tudi prihodnje leto bo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah gostila Slovaška, le da bo progo v Bratislavi zamenjalo prizorišče v Liptovskem Mikulašu.