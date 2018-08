Slalomisti na divjih vodah ekipni evropski prvaki!

Zmago so si priborili Martin Srabotnik, Niko Testen in Vid Kuder Marušič.

Zmago so si priborili Martin Srabotnik, Niko Testen in Vid Kuder Marušič. Foto: Nina Jelenc

Slovenska ekipa se je prvi dan končnih odločitev na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mlajše člane in mladince, ki ta teden poteka v Bratislavi, razveselila naslova ekipnih evropskih prvakov med kajakaši do 23 let. Zmago so si priborili Martin Srabotnik, Niko Testen in Vid Kuder Marušič.