"Meni se zdi to še bolj neverjetno – to, da si se pri teh letih sposoben odrekati vsemu, šport postaviti na prvo mesto in potem trenirati ter tekmovati na način, kot to dela on," je o svojem bratu razlagala Eva Alina Hočevar, ki ima tudi sama za sabo izjemno sezono.

Eva Alina Hočevar je imela letos zelo uspešno sezono. Foto: Damiano Benedetto

Morda je Eva Alina Hočevar v zadnjem času nekoliko v senci brata Žige Lina Hočevarja, ki je blestel na največjih tekmovanjih. A ob tem je treba poudariti, da je imela tudi ona zelo dobro sezono, pravzaprav je bila to njena najboljša sezona.

"Uvrstila sem se na olimpijske igre in tam tekmovala zelo dobro. V finale sem prišla kot favoritinja za medaljo, potem ko sem napadala s četrtega mesta. Na žalost se mi je zgodila napaka, tako da sem na koncu končala na devetem mestu, ampak zdi se mi, da je to izjemen uspeh," nam je v uvodu povedala Eva Alina, ki je to sezono blestela tudi na obeh prvenstvih do 23 let. Tam je namreč osvojila štiri medalje in med drugim postala evropska prvakinja. Prav tako ne bo pozabila članskega evropskega prvenstva v domačem Tacnu, ko je osvojila dve ekipni medalji, ob vsem tem ji je veliko čast, da je lahko navijala za svojega brata, ki se je zelo izkazal.

"Jaz ga samo občudujem. Kdaj mu kar malo zavidam, ker nimam malce več te njegove osredotočenosti na šport, ker se mi zdi, da je to res eden od razlogov, zakaj je tako izjemen." (Žiga Lin Hočevar je na prireditvi Športnik leta dobil nagrado za najobetavnejšo mlado športno osebnost.) Foto: Ana Kovač

Upa, da njen brat ne bo obupal

Žiga Lin Hočevar, ki je bil na letošnjem evropskem prvenstvu v Tacnu star šele 16 let, je rezultatsko eksplodiral. V kanuju je postal evropski prvak, nato se je v ekipnih vožnjah okitil še z enim zlatom. Prav tako je blestel v nadaljevanju sezone in v skupnem seštevku svetovnega pokala v kanuju zasedel drugo mesto. Ti uspehi se zdijo neverjetni tudi Evi Alini.

"To, da si pri teh letih sposoben odrekati vsemu, šport postaviti na prvo mesto in potem trenirati ter tekmovati na način, kot to dela on. Torej, da je sposoben tekmovati pod takšnim pritiskom. Kljub vsemu, da se mogoče komu zdi, da je rezultate dosegel zato, ker je mlad in še ni pod pritiskom, se s tem ne morem strinjati. Vidim ga od blizu in lahko rečem, da je ravno obratno. To, kar je on dosegel, so bili njegovi cilji. To si je on zadal pred tekmo. Zagotovo je bil na štartu pod velikim pritiskom in vse to zdržati … Jaz ga samo občudujem. Kdaj mu kar malo zavidam, ker nimam malce več te njegove osredotočenosti na šport, ker se mi zdi, da je to res eden od razlogov, zakaj je tako izjemen. Je čudežni deček in upam si reči, da je trenutno v Sloveniji najboljši mladi športnik in potencial za prihodnost. Upam, da ne bo obupal in da bo svoje znanje še nadgrajeval."

Foto: Reuters

Sezona je bila dolga in naporna, a Eva Alina prav veliko počitka ni imela, saj najpozneje novembra vsi v tem športu začnejo priprave na novo sezono. "Tako je tudi pri meni. Za mano je že kar nekaj napornih treningov, poleg tega študiram, tako da sem trenutno kar na robu izčrpanosti. Držim se nazaj in trudim se, da ne bi izgorela. Vseeno si želim končati fakulteto za šport, da se bom potem še bolj lahko posvetila športu. Januarja že gremo na priprave, kjer se bom stoodstotno posvetila treningom."

Časa za druženje ima malo, zato še toliko bolj ceni, da njene prijateljice razumejo njen način življenja. Po sezoni si je nekaj več časa vzela za družino in prijateljice, zdaj pa je šport že postavila na prvo mesto in se skuša vsakemu športu čim bolj posvetiti. Da si prihodnjo sezono ne bo očitala, da je čez zimo premalo trenirala.

"Najprej sem mislila, da bom nekoliko popustila, ampak zdaj sem začela že na vso moč nazaj trenirati." Foto: Ana Kovač

Z olimpijskimi igrami v Parizu se je končal štiriletni ciklus treniranja in začenja se nov. Nekateri športniki po olimpijskem letu nekoliko znižajo količino in intenziteto treningov. Kako se je za prihodnjo sezono odločila 22-letna slovenska športnica?

"Najprej sem mislila, da bom nekoliko popustila, ampak zdaj sem začela na vso moč spet trenirati. Tudi Žiga je zelo motiviran in tudi on me dodatno motivira za treninge, tako da to leto ne bo nič manj posvečeno športu. Vseeno si tudi v novem letu želim dosegati rezultate. Res, da so olimpijske igre največji prestiž – letos sem jih doživela in iz prve roke lahko povem, da to drži. Res so nekaj posebnega, so na štiri leta, ampak nočem že zdaj razmišljati o naslednjih olimpijskih igrah, ampak želim vsako sezono vzeti po svoje in si v vsaki sezoni postaviti nove cilje. Želim, si, da bom prihodnji december lahko ponosna na preteklo leto in ugotovila, da sem napredovala."

Preberite še: