Na evropsko prvenstvo brez Stevensa, vprašanje štafete ostaja odprto

"Peter John Stevens mi je potrdil, da še kar ni povsem okreval po oktobrski bolezni in da ni dovolj pripravljen, da bi nastopil na EP," je povedal Podržavnik.

Odprto ostaja vprašanje, ali bo Slovenija v Romuniji nastopila vsaj z mešano žensko štafeto, saj so na PZS pred mesecem dni glasno najavljali projekt štafete za olimpijske igre, resda poskus sestave ekipe na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto. "Tudi za Romunijo obstaja možnost, da sestavimo štafeto, a bo to odvisno tudi od pripravljenosti ekipe," še dodaja koroški strokovnjak.

Konec tedna miting v Kranju

Ta bo formo svojih varovancev videl že konec tedna na mitingu v Kranju, ekipa se je namreč prav ta teden vrnila z višinskih priprav v Font Romeu. "Po informacijah, ki jih imam, sta predvsem Neža Klančar in Janja Šegel zelo hitri. Manjkala bo Katja Fain, ki je na višini v Bolgariji."

Gorazd Podržavnik Foto: Anže Malovrh/STA

Priložnost za domačega aduta

Delo v Romuniji nikakor ne bo lahko. Prireditelji najavljajo, da bo to velika priložnost za domačega asa Davida Popovicija, prihod najboljših pa so najavili tudi Francozi, Britanci, Švedi, Nizozemci, Madžari in Ukrajinci.

Prireditelji najavljajo, da bo to velika priložnost za domačega asa Davida Popovicija. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Za večino ekip, tako britanski selektor Bill Furniss, bo EP namreč preverjanje forme po prvem sklopu priprav na olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. "Prvenstvo pa bo tudi priložnost, da med izkušenim delom reprezentance in vsemi novinci in kandidati za olimpijsko ekipo zgradimo ekipi duh," še pravi.

Ni še jasno, kaj bo s prvenstvom 2024

A vse omenjene ekipe se tako kot slovenska ubadajo tudi s terminom za evropsko prvenstvo 2024, saj Evropska plavalna zveza še vedno ni sporočila, kdaj in kje bo oziroma če sploh bo tekmovanje. Prvotno je bilo pričakovano, glede na prejšnje olimpijske sezone in februarsko SP v Dohi, da bo tekma v mesecu maju.

"Ne vem, kaj naj sporočim reprezentančnim kandidatom in trenerjem. Za to tekmo sem načrtoval veliko ekipo z 12 do 14 plavalci," pravi Podržavnik. Med tistimi, ki jih ne bo decembra v Romuniji, sta kandidata za EP zanesljivo Anže Ferš Eržen in Tjaša Pintar, ki ju decembra čaka tekma v ZDA, kjer študirata, pa tudi Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič, ki bosta v začetku decembra skupaj z Nežo Klančar nastopila na tekmi v Rotterdamu. Nekaj kandidatov za EP je tudi med mlajšimi plavalci, še dodaja Podržavnik.