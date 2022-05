Benjamin Savšek, olimpijski prvak v slalomu na divjih vodah, je svoji, že tako impresivni rezultatski zbirki, danes v Liptovskem Mikulašu dodal nov naslov evropskega prvaka. To je že četrti naslov za 35-letnega Savška, ki se je v finale uvrstil s šestim časom. "Odlični občutki, že četrtič sem prvak," se je po finalni vožnji smejalo slovenskemu junaku. Po Savškovem zlatu je presenetila še Ajda Novak, ki je v disciplini ekstremni slalom, novi olimpijski disciplini, osvojila bronasto kolajno. Spretnejši in hitrejši sta bili tokrat Čehinja Tereza Fišerova in Britanka Mallory Franklin.

Slovenija ima na evropskih prvenstvih tako že 15 zlatih kolajn, v Liptovskem Mikulašu pa je Savšek edini slovenski dobitnik odličja.

Obeti pred zadnjim dnevom prvenstva niso bili najboljši. Slovenskemu taboru je grozilo, da prvič po Nottinghamu leta 2009 in četrtič v zgodovini prvenstev ostane brez odličja. Pred posamičnim nastopom kanuistov so Slovenci razočarali na ekipnih nastopih, kvalifikacijski vožnji so se ponesrečili Kauzerju, do kolajne se kljub solidnem veslanju ni posrečilo dokopati niti Evi Terčelj.

Tako je Slovencem ostalo še upanje na kanuista Savška in Božiča. Slednji je v polfinalu nabral tri dotike vratc in s tem ostal brez uvrstitve med najboljše, zasedel je 18. mesto. Tudi Savšek v polfinalu ni pokazal svoje najboljše vožnje, zabeležil je šesti čas, a že kot nekajkrat doslej najboljše prihranil za konec. V finalu je v zgornjem delu pokazal pametno vožnjo, v njem ni bil povsem na vrhu, a tako kot na vsem prvenstvu stopnjeval svoj nastop in bil na koncu brez dotika najhitrejši. Na roke so mu šle tudi napake nekaterih tekmecev, ki so nastopili za njim.

"Odlični občutki, že četrtič sem prvak. Na težki progi mi je uspela odlična, čista vožnja, zdaj bom za nadaljevanje sezone še bolj motiviran," je po uspehu organizatorjem še v čolnu dejal 35-letni Ljubljančan, ki je imel na cilju 57 stotink prednosti pred Nemcem Siderisom Tasiadisom, tretje mesto je zasedel Španec Miquel Trave.

"Tehnično zahtevne proge mi ustrezajo"

"Postavitev je bila zahtevna, zaradi tega tudi veliko število napak. Meni take tehnično zahtevne proge ustrezajo, sem se pa moral že v polfinalu močno potruditi, da sem se sploh uvrstil v finale. V njem večjih napak nisem storil, v spodnjem, težjem delu mi je že zmanjkovalo moči, vesel pa sem, da sem z zadnjimi atomi moči zdržal do konca brez napake. Sicer sem nato še trepetal, bil na trnih, a se je izšlo. Očitno dobro prenašam pritiske, upam, da bo tako tudi v prihodnje. Zdaj bom pozabil uspehe, tekme si sledijo ena za drugo, upam, da bom na vseh med najboljšimi," je svoje vtise strnil olimpijski prvak.

Franklinova prvakinja

Blizu uvrstitve v finale je bila pri dekletih tudi Eva Alina Hočevar. V polfinalu je zabeležila 11. čas, za desetim je z dotikom vratc zaostala 57 stotink. Za najhitrejšo Mallory Franklin je zastala dobrih 12 sekund, Britanka pa je odlično vožnjo ponovila tudi v finalu in postala evropska prvakinja. Drugo mesto je zasedla Francozinja Marjorie Delassus, tretje pa Čehinja Tereza Fišerova. Tako kot pri moških so tudi pri ženskah dobitnice kolajn progo prevozile brez dotikov vratc.

Novakova bronasta

Spretnejši in hitrejši na tekmi, ki je podobna smučarskem krosu (najprej so na sporedu kvalifikacije, v katerih je tekmovalec na progi sam, nato pa izločilni boji na izpadanje) sta bili tokrat Čehinja Tereza Fišerova in Britanka Mallory Franklin.

"Nisem še čisto dojela, kaj mi je uspelo. Vse je šlo tako hitro. Jaz sem samo poskušala čim več dati od sebe, se poskušala v vsakem trenutku glede na položaj čim bolje odločiti, na koncu se mi je izšlo. S trenerjem sva se pred skupinskimi startom malo posvetovala in to mi je pomagalo. Najbrž se bom s to disciplino še naprej ukvarjala, kolajna je dobra spodbuda," je bila na Slovaškem dobre volje Novakova.

V moški konkurenci je Tine Kancler izpadel v četrtfinalu. Zmagal je Švicar Jan Rohrer, drugo in tretje mesto pa sta osvojila Avstrijca Mario Leitner in Felix Oschmautz.

