Eva Terčelj po dveh dotikih brez odličja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska kajakašica Eva Terčelj je v finalu evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v slovaškem Liptovskem Mikulašu zasedla peto mesto. Naslova evropskih prvakinj sta se z enakim časom veselili domačinka Eliška Mintalova in Stefanie Horn, ki nastopa za Italijo.

Mintalova in Hornova sta imeli v cilju enak čas; 107,24 sekunde. Obe sta progo zmogli brez dotikov. Tretje mesto in s tem bron je osvojila Britanka Mallory Franklin z zaostankom 3,05 sekunde ob enem dotiku vratc.

Terčeljevi se nastop v finalu ni posrečil. Kljub hitri vožnji se je dotaknila devetih in zadnjih, 25. vratc, tudi v srednjem delu pa je v vodi storila napako in v cilju za zmagovalkama Mintalovo in Hornovo zaostala 4,51 sekunde.

Drugega zaporednega odličja na EP jo je torej stal en dotik preveč, sicer pa je bila 30-letna Ljubljančanka tretja najhitrejša v vodi v Liptovskem Mikulašu.

Terčeljeva je sicer na Slovaškem branila srebro z lanskega EP v Ivrei v Italiji, leta 2019 pa je bila tudi že svetovna prvakinja v španskem Seu d'Urgellu.

Moški finale z Martinom Srabotnikom bo na vrsti v nadaljevanju.