Slovenki z najhitrejšima časoma napovedali nov boj za odličje

ep v plavanju do 23 let, dublin

Zadnji dan evropskega plavalnega prvenstva do 23 let bomo v finalu še enkrat spremljali obe slovenski plavalki, ki sta na tem prvenstvu že osvojili medaljo. Zlato Nežo Klančar in bronasto Janjo Šegel. Obe pa tokrat v finale vstopata z najboljšim izidom kvalifikacij.

Neža Klančar je 50 metrov delfin odplavala v času 26,37, Janja Šegel pa 100 metrov prosto v času 55,28. "Solidno plavanje in preboj v finale. Zdaj se pa spočijem za popoldne, ko si želim še dodati in doseči še boljši izid, pustimo se presenetiti, kam me bo to pripeljalo," je za Plavalno zvezo Slovenije dejala Klančarjeva, Šeglova pa dodala: "Z jutranjim plavanjem sem zadovoljna. Uvrstila sem se v finale, kar je bil tudi cilj. Popoldne si želim popraviti rezultat in merim na čim boljše končno mesto."

Janja Šegel Foto: Reuters

V disciplini 50 metrov delfin sta nastopili še Tia Primc, ki je z osebnim rekordom 27,68 osvojila 19. mesto, in Hana Sekuti, ki je bila 26. Nija Gerdej je bila na 200 metrov prsno 17., Jaka Pušnik na 100 metrov hrbtno 31., Jaš Berložnik na 200 metrov mešano 34., Sašo Boškan na 100 metrov prosto pa z osebnim rekordom 50,73 in kot peti Slovenec s časom pod 51 sekundami 38., so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.