Šegel zadovoljna z bronom, manj z izidom

EP v plavanju do 23 let

Janja Šegel je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 23 let v Dublinu.

Foto: Plavalna zveza Slovenije V disciplini 200 metrov prosto je Janja Šegel s časom 1:58,66 zaostala le za Francozinjo Lucio Tessariol (1:58,42) in Portugalko Francisco Soares Martins (1:58,60).

"Zadovoljna sem z osvojeno medaljo. Želela sem si malce boljšega izida, ampak sem začela z rezervo, kar se je poznalo na koncu, saj tekmic nisem mogla ujeti. Ampak vseeno sem s svojim prvim nastopom na tem prvenstvu zelo zadovoljna," je po bronu povedala Šeglova.

Prvi dan prvenstva je v finalu na 200 metrov prosto nastopil tudi Sašo Boškan in zasedel sedmo mesto (1:48,85). "Nisem ravno najbolj zadovoljen, saj sem pričakoval več. Žal sem spet naredil taktično napako in tokrat začel prepočasi. Želel sem si višje uvrstitve, a tudi 5. mesto v Evropi je lepa uvrstitev."

Poleg omenjenih bodo slovenske barve na prvem EP do 23 let, ki se bo končalo v nedeljo, zastopali še Katja Fain, Neža Klančar, Primož Šenica Pavletič, Tia Primc, Tina Čelik, Jaka Pušnik, Nija Gerdej, Hana Sekuti in Jaš Berložnik.