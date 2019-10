V boj za evropske medalje šest Slovencev, največ izkušenj ima Mina Markovič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona prvenstev v športnem plezanju se bo nadaljevala konec tedna na Škotskem. Na evropskem prvenstvu v težavnosti v Edinburgu bo nastopilo šest Slovencev - Luka Potočar in Martin Bergant v moški ter Mia Krampl, Lučka Rakovec, Tjaša Kalan in Mina Markovič v ženski konkurenci.

Na severu Velike Britanije bo sočasno potekalo tudi evropsko prvenstvo v hitrosti, a brez slovenskega zastopstva. Največ izkušenj z velikimi tekmovanji ima Mina Markovič, ki ima s prvenstev stare celine v težavnosti štiri kolajne.

Najžlahtnejšo, zlato, je osvojila leta 2015 v Chamonixu, kjer je bila Janja Garnbret druga. Pred dvema letoma v Campitellu v dolina Fassa je osvojila srebro, prav tako leta 2013, leta 2008 pa si je priborila bron.

Letošnja sezona prvenstev je bila zelo uspešna za slovensko plezalsko vrsto. Na svetovnem prvenstvu v Tokiu je Janja Garnbret osvojila tri zlate kolajne v težavnosti, balvanih in olimpijski kombinaciji, Mia Krampl pa je bila srebrna v težavnosti.

V Zakopanah na Poljskem, kjer je bilo prvenstvo stare celine v balvanskem plezanju, pa sta za dvojno slovensko zmago poskrbeli Urška Repušič in Vita Lukan z balvanskima zlatom in srebrom.

Rakovčeva napredovala

Lučka Rakovec se pripravlja na novo veliko tekmovanje na Škotskem. Foto: STA Uspešna sezona je tudi za Lučko Rakovec, ki je prve stopničke v svetovnem pokalu osvojila v nedeljo s tretjim mestom na tekmi v Kranju. Rakovčeva je s stopničkami napredovala tudi v razvrstitvi svetovnega pokala v kombinaciji, na lestvici, na podlagi katere bodo določili 20 potnikov oziroma potnic za Toulouse, kjer se bodo konec novembra v dodatnih kvalifikacijah delile preostale olimpijske karte za Tokio.

Garnbretova, ki si je svojo olimpijsko vstopnico že zagotovila, je na vrhu, Rakovčeva na zelo visokem petem mestu, Kramplova pa na devetem. Na moški lestvici sta Slovenca Jernej Kruder in Anže Peharc trenutno med potniki za Toulouse na 18. in 19. mestu.

V razvrstitvi svetovnega pokala v težavnosti so trenutno tri Slovenke v prvi četverici, Janja Garnbret na drugem, Kramplova na tretjem in Rakovčeva na četrtem mestu. Vita Lukan, ki je zaradi poškodbe kolena že končala sezono, je 12., Tjaša Kalan 18. in Mina Markovič 20.

Pri moških je v svetovnem pokalu v težavnosti v seštevku na 12. mestu najvišje uvrščen Domen Škofic, ki pa je že končal sezono. Martin Bergant in Luka Potočar sta na 23. in 24. mestu.

Za Slovence se bo prvenstvu v Edinburghu začelo v soboto s kvalifikacijami težavnosti.