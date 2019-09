Lučka Rakovec v Kranju do uspeha kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tekmi v težavnostnem plezanju v Kranju je v ženski konkurenci slavila 15-letna Južnokorejka Chaehyun Seo, ki je trenutno vodilna v skupnem seštevku težavnosti. Drugo mesto je pripadlo Avstrijki Jessici Pilz, do tretjega pa je priplezala Lučka Rakovec, ki je dosegla uspeh kariere. Druga slovenska finalistka Mia Krampl je kranjsko tekmo sklenila na sedmem mestu.

Z največjim presenečenjem je sicer postregel današnji polfinale, ko je brez finala ostala prva slovenska zvezdnica športno plezalne karavane Janja Garnbret.

Garnbretova je s 13. mestom dosegla svoj daleč najslabši letošnji izid v težavnosti, balvanih in kombinaciji ter najslabšega kranjskega, kjer je bila doslej dvakrat tretja, pred dvema letoma je zmagala, lani pa si je priplezala drugo mesto.

Za najboljši slovenski dosežek na letošnji 24. izvedbi tradicionalnega tekmovanja je tako s tretjim mestom nekoliko presenetljivo poskrbela Lučka Rakovec, hčerka kranjskega župana Matjaža Rakovca.

Obe današnji slovenski finalistki sta tekmovali v svojem prvem kranjskem finalu.

Tjaša Kalan in Lana Skušek sta v polfinalu vpisali 10. in 11. mesto. S štirimi zmagami slovenska rekorderka Kranja Mina Markovič je slovenske nastope v ženskem polfinalu sklenila na 15. mestu.

V moškem polfinalu so se Luka Potočar, Martin Bergant in Anže Peharc zvrstili na 13., 15. in 16. mestu.

Zmagala je petnajstletna senzacija iz Južne Koreje Chaehyun Seo z višino 34,5+, tretja po polfinalu. Drugo mesto je pripadlo Avstrijki Jessici Pilz z višino 34,5. Avstrijka je na stopničke skočila s sedmega mesta v polfinalu.

Danes najboljša Slovenka Rakovčeva je imela višino 34+, enako kot Belgijka Anak Verhoeven, a je Slovenka stopila na stopničke zaradi boljšega polfinalnega izida, ko je bila druga, Belgijka pa peta.

Vodilna po polfinalu Japonka Ai Mori je osvojila višino 20+ in izgubil boj za stopničke.

Vrh ženske finalne smeri je ostal neosvojen.

V športni dvorani Zlato polje je na sporedu še moški finale, brez slovenskega zastopstva.