Doping že meče luč na plavalno SP

Santosu je bil pozitiven na majski kontroli v domačem Sao Paulu, dokazali pa so mu jemanje snovi z imenom clostebol. Ta vsebuje anabolična sredstva in je bil sestavni del turinabola, ki je bil del programskega dopinga pred 40 in 50 leti v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Očitno pa je snov pogosta tudi v Braziliji, saj so jemanje clostebola pred dvema letoma dokazali tudi Henriqueju Rodriguesu.

A primer Santosa je le eden od končanih dopinških primerov. Še vedno odmeva nerazrešen primer Kitajca Sun Yanga, ki je dodaten zagon dobil po njegovi nedeljski zmagi na 400 m prosto in obtožbe Američanke Lilly King na račun Rusinje Julije Jefimove, ki se vlečejo že vse od leta 2016.