Slovenki še naprej navdušujeta, konec za Jorgića

Katarina Stražar in Ana Tofant še naprej navdušujeta s svojimi predstavami na turnirju WTT Contender v Dohi. V četrtfinalu sta med dvojicami premagali še Zdeno Blaskovo in Švicarko Rachel Moret s 3:2 (-9, -8, 9, 8, 10). Od nadaljnjega tekmovanja se je poslovil Darko Jorgić, v 2. krogu je klonil proti An Jaehyunu iz Južne Koreje z 0:3 (-10, -5, -4).

Varovanki Vesne Ojsteršek sta še svojo tretjo tekmo v dvojicah v namiznem tenisu dobili v petem nizu. Pred tem sta bili v kvalifikacijah boljši od indijske dvojice Sitirtho Mukherjee-Ayhiko Mukherjee, v prvem krogu glavnega turnirja pa tudi od portoriških sester - Adriane in Melanie Diaz, ki sta bili prvo postavljeni nosilki turnirja v Dohi.

Svojo odlično formo sta potrdil še v četrtfinalu, ko sta spet zaostajali z 0:2 v nizih, v napetem nadaljevanju pa sta na kolena spravili še Blaskovo in Moret. V polfinalu se bosta pomerili z Japonkama Miyuu Kihara in Miyu Nagasaki.

"Zbudiva se šele, ko nama nasprotnici pobegneta"

"Kot kaže, se res zbudiva šele, ko nama nasprotnici pobegneta," je nekoliko v šali dvoboj komentirala Ana Tofant in nadaljevala: "Dvoboj sva začeli s preveč napakami, zgrešenimi prehodi in slabimi sprejemi servisa, na trenutke sva bili tudi preveč pasivni in nasprotnici sta to hitro izkoristili v svojo korist. Ko sva kljub zaostanku dobili tretji niz, sva se začeli zavedati, da lahko tekmo tudi obrneva. V končnici tekme sva, kljub nekaj napakam, ostali zbrani in na koncu odigrali dobro in taktično pravilno, takrat ko je bilo to najbolj potrebno. Jutrišnjih nasprotnic ne poznava prav dobro, zagotovo pa si tudi v polfinalu želiva prikazati dober namizni tenis."

Boj do zadnje točke v polfinalnem obračunu obljublja tudi slovenska državna prvakinja med posameznicami in dvojicami, le da je na Rakeku igrala z Leo Paulin. "Iskreno niti ne vem, kako naj vse skupaj sploh komentiram. Končno sva prišli do rezultata, ki smo ga vsi čakali. Najini trenerki nisva niti trenutek dovolili, da bi se sprostila, ves čas je bilo napeto," je v smehu dejala Katarina Stražar.

"Lahko samo rečem, da nikoli med tekmo nisem podvomila, da ne bi mogli zmagati. Na koncu se je vse izšlo in ne morem verjeti, da sva med štirimi najboljšimi na tem turnirju. In to edini Evropejki. Tudi če sta Japonki močni, bova dali vse od sebe in jima ne bova pustili lahkih točk," obljublja Katarina Stražar.

Darko Jorgić je izgubil proti Južnokorejcu Anu. Foto: Guliverimage

Jorgić ni našel rešitve na dolge izmenjave

Njun veliki navijač bo v sredo zagotovo tudi Darko Jorgić, ki je svetovni lestvici že na enajstem mestu. Nove najvišje slovenske uvrstitve ni unovčil tudi z zmago, proti Južnokorejcu Anu, ki je na 45. mestu svetovne lestvice, je v prvem nizu vodil z 8:5, vendar je v končnici ostal praznih rok. Tako kot tudi v drugem in tretjem nizu.

"Danes se ni izšlo po pričakovanjih. Po vodstvo z 8:5 v prvem nizu, je An res čutil moje žogice in servise. Drugi niz sem nekako izgubil tudi zaradi pomanjkanja sreče, ampak vedno se obrne in še vedno čakam, da pride sreča tudi na mojo stran. Ves čas dvoboja nisem našel rešitve na dolge izmenjave ter na prve žogice po servisu. An je to odigral res dobro, zato sem dvoboj izgubil," je po porazu dejal Jorgić.