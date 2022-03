Lani je Jorgića ugnal na olimpijskih igrah, letos v Singapurju

Yun Ju Lin, sedmi igralec svetovne lestvice, je Darka Jorgića premagal že v četrtfinalu olimpijskih iger v Tokiu. Tudi v Singapurju je bil levoroki Tajvanec pretrd oreh za najboljšega slovenskega igralca, ki predvsem v prvih dveh nizih ni našel protiorožja za svojega nasprotnika. V tretjem je Jorgić še vodil z 9:7, imel lepo priložnost za vodstvo z 10:7, ki je ni izkoristil, zato pa je Lin dosegel štiri zaporedne točke in se bo v četrtfinalu pomeril s Kitajcem Ma Longom, drugim igralcem sveta.

"Iskreno povedano, Lin mi nikakor ne leži. Na vsako žogico je igral agresivno in mi ni pustil mojih udarcev. V prvih dveh nizih me je popolnoma nadigral in upam, da bo že najina prihodnja medsebojna tekma z moje strani boljša. Preprosto nisem našel rešitve na njegove agresivne in hitre servise ter na njegove izmenjave udarcev. V tretjem nizu sem začel igrati bolj agresivno in bil bolj raznovrsten na servisu, kar mi je prineslo vodstvo z 9:7. Imel sem žogico za 10:7, žal nisem bil uspešen," je svojo igro komentiral 23-letni Hrastničan.

Jorgić bo svojo pot po Aziji nadaljeval v Dohi, kjer ne bo edini slovenski udeleženec.

V igri dvojic sta Nemca Benedikt Duda in Dang Qui v ponedeljek premagala Jorgića in njegovega klubskega soigralca, Polanskega s 3:1 (-9, 6, 10, 6).

Jorgić bo svojo pot po Aziji nadaljeval v Dohi, kjer bo na turnirju WTT Star Contender peti nosilec. Od slovenskih predstavnikov bodo v Katarju igrali še Peter Hribar, Ana Tofant in Katarina Stražar. Vsi trije bodo turnir začeli v kvalifikacijah. Stražar in Tofant bosta igrala tudi v ženskih dvojicah.