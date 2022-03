Stražarjeva in Tofantova v Dohi do velikega podviga, Jorgić zlahka v drugi krog

Na namiznoteniškem turnirju WTT Contender v Dohi v dvojicah navdušujeta Katarina Stražar in Ana Tofant, ki sta se po zmagi nad sestrama Adriano in Melanie Diaz iz Portorika s 3:2 (-9, -9, 4, 11, 8) uvrstili v četrtfinale. Tekmovanje je danes začel tudi Darko Jorgić, ki je v prvem krogu s 3:0 (4, 4, 8) premagal Nemca Benedikta Dudo.

Že v kvalifikacijah sta Katarina Stražar in Ana Tofant vložili veliko truda v to, da sta premagali Indijki Sitirtho Mukherjee in Ayhiko Mukherjee. Izid je bil 3:2 (7, -5, -5, 7, 12). Čeprav sta bili sestri Diaz prvopostavljeni nosilki v igri dvojic, se ju izbranki Vesne Ojsteršek nista ustrašili. Prva dva niza sta še pripadla Portoričankama, v nadaljevanju pa je bilo vse v znamenju slovenske dvojice. V četrtfinalu bosta njuni nasprotnici Zdena Blaskova iz Češke in Rachel Moret iz Švice.

"Na začetku sem bila zelo pasivna. Veliko žogic sem zgrešila in nisem začutila igre. Po drugi strani je Ana igrala zelo dobro, vendar sva vseeno zaostajali z 0:2 v nizih. Nato sem se 'zbudila' in zbrala ter zadela tiste žogice, ki jih je bilo treba zadeti. Igrali sva na vse ali nič in na koncu nama je uspelo. Je pa ravno to bistvo dvojic, da kadar eni ne gre, jo druga, ki ji gre bolje, spodbuja. Točno to se je pokazalo v najinem včerajšnjem in današnjem dvoboju - enkrat ena, drugič druga. Sva ekipa in nikoli ne smeva misliti le nase. Možnosti v naslednjem dvoboju so dobre, dobili sva kar ugoden žreb in obe veva, da ga morava izkoristiti," je po zmagi dejala Katarina Stražar.

Katarina Stražar se je skupaj z Ano Tofant uvrstila v četrtfinale. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Sestri Diaz sta peta dvojica na svetu in sta bili prvi nosilki v Dohi. Že včeraj sva proti Indijkama kot dvojica prikazali dobro igro in to sva ponovili tudi danes. Veliko vlogo je v obeh tekmah igrala taktika in stalno medsebojno dogovarjanje, kako bova odigrali točko po točko. Četudi sva prva dva niza izgubili na 9, sva vseskozi verjeli, da se da tekmo obrniti v najino korist, kar se je na koncu tudi uresničilo. Tudi v četrtfinalu bova dali vse od sebe in tekmo poskušali dobiti," pa je dejala Ana Tofant.

Dobro je turnir v Dohi začel Darko Jorgić, ki je v prvem krogu premagal Dudo, v drugem krogu pa se bo pomeril An Jaehyunom iz Južne Koreje, ki je v prvem krogu s 3:2 premagal Šveda Kristiana Karlssona.

V kvalifikacijah je izpadel Peter Hribar, ki ni imel ravno sreče v žrebu, saj je v prvem krogu izgubil proti Kitajcu Xu Feiju z 0:3 (-6, -12, -6). V prvem krogu kvalifikacij je izpadla tudi Ana Tofant, boljša od nje je bila s 3:1 (5, 8, -9, 6) Romunka Tania Plaian. Katarina Stražar je izpadla v drugem krogu, s 3:0 (10, 5, 8) je bila premočna zanjo Kim Hayeong iz Južne Koreje, v prvem krogu pa je s 3:2 (-8, 6, -5, 7, 10) premagala Turkinjo Betul Nur Kahraman.