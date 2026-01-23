Darko Jorgić je polfinalist teniškega turnirja WTT Star Contender v Omanu. V četrtfinalu je s 3:1 (9, -4, 9, 9) premagal drugega igralca sveta in prvega nosilca turnirja Kitajca Lin Shidonga. Tudi v polfinalu bo tekmec kitajski. Za preboj med četverico se bosta pomerila 19-letni Ruibo Wen in leto starejši Junsong Chen.

Petopostavljeni Hrastničan je v dvorani Sultan Qaboos Sport Complex v slabe pol ure igre pokazal predvsem izjemno zbranost pri ključnih točkah. V prvem nizu je bila največja prednost 6:4 v korist Jorgića, najbolj pomembno pa je bilo, da je niz dobil ob prvi ponujeni priložnosti.

V drugem nizu je vse kazalo, da se je najboljšemu slovenskemu igralcu sesula igra. Tekmec je povedel s 4:0, Jorgič je še znižal na 3:5, preostanek niza pa izgubil z 1:6.

V nadaljevanju je slovenski olimpijec spet našel svojo igro, si v končnici tretjega niza priigral dve zaključni žogici in drugo izkoristil. V odločilnem četrtem nizu Kitajec ni niti enkrat povedel, v končnici je še poravnal na 9:9, Jorgić pa je z zbrano igro dobil naslednji odločilni točki.

V uvodu v turnir je bil Jorgić, 15. igralec na svetovni lestvici, boljši od Kitajca Xu Feija s 3:0, v drugem pa nato z enakim izidom od indijskega kvalifikanta Manusha Shaha.

Z današnjim uspehom je najboljši slovenski igralec še enkrat več potrdil, da je bil poraz v uvodnem turnirju sezone v Dohi proti Nemcu Benediktu Dudi le trenutek slabe dnevne forme.

