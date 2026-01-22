Jorgić uspešen tudi proti Shahu, v četrtfinalu z Linom

V osmini finala turnirja WTT Star Contender, ki poteka v Muškatu v Omanu, je najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić prišel še do druge zmage. S 3:0 (6, 4, 5) je bil boljši od Indijca Manusha Shaha. V četrtfinalu pa se bo v petek ob 8.35 pomeril s Kitajcem Lin Shidongom, drugim igralcem sveta.

Jorgić, ki je na turnirju v Maskatu peti nosilec, je v prvem krogu s 3:0 (8, 7, 6) premagal Kitajca Xu Feija, dobro formo pa je potrdil tudi v osmini finala. Shah, ki se je tako kot Xu Fei na glavni turnir prebil iz kvalifikacij, je v prvem krogu nadigral 17-letnega Tajvanca Kua Guan-Honga, proti Hrastničanu pa je bil ves čas v podrejenem položaju.

V prvem nizu je še vodil s 4:3, s tremi zaporednimi točkami pa je vajeti igre v svoje roke prevzel Hrastničan, ki je v drugem nizu z delnim izidom 7:0 povedel z 8:1. Tudi v tretjem nizu Jorgićeva zmaga niti za trenutek ni bila vprašljiva, dvoboj pa je končal s petimi zaporednimi točkami.

"Tudi danes sem se počutil dobro, sproščeno. Res je, da je imel Shah veliko težav z mojimi servisi, vendar sem prevladoval tudi v sami igri. Uživam v igri, ko ni stresa, ko igram svojo igro, in to se potem pozna tudi na rezultatu," je o dvoboju z levorokim Indijcem, 69. igralcem sveta, dejal Jorgić.

V četrtfinalu bo njegov nasprotnik 20-letni Lin Shidong, ki se je moral za zmago proti Rusu Vladimirju Sidorenku pošteno potruditi. Na koncu je bilo 3:2 (4, -7, 11, -7, 8) za Kitajca, ki je do zdaj dvakrat igral proti Jorgiću. Pred štirimi leti je na turnirju v Singapurju s 3:2 slavil slovenski igralec, predlani v Dohi pa s 3:1 Kitajec.

"Vsi vemo, kaj pomeni igrati proti trenutno drugemu igralcu sveta. Dejstvo je, da bom moral igrati še na višji ravni kot danes ali včeraj, vendar verjamem, da mi lahko uspe. Sidorenko je danes pokazal, da se z njim da igrati. Če bom igral dobro, potrpežljivo in z malo napakami, se morda po daljšem času spet uvrstim v polfinale na turnirju contender," je 27-letni Jorgić že usmeril svoje misli proti mlademu Kitajcu.

