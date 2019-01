Blaža Perka potrdili za generalnega sekretarja

Izvršni odbor (IO) Olimpijskega komite Slovenije (OKS) je na svoji ustanovni seji obravnaval program dela za letošnje leto, za generalnega sekretarja potrdil Blaža Perka, ki je že od avgusta predlani opravljal to funkcijo kot vršilec dolžnosti, izvolili so tudi strokovni svet za vrhunski šport in imenovali strokovni svet športa za vse.

Volitve vodstva OKS na čelu s predsednikom Bogdanom Gabrovcem so bile 16. decembra lani, poleg ostalega pa so člani IO na svoji prvi seji za predsednika Slovenske olimpijske akademije (SAO) izvolili Miroslava Cerarja, s tridesetimi medaljami najuspešnejšega športnika na velikih tekmovanjih doslej.

Cerar, ki vodi SAO od njene ustanovitve, je bil izbran brez razprave kot tudi Perko za vodenje strokovnih služb slovenskega olimpijskega gibanja. Vršilec dolžnosti je postal 29. avgusta 2017 in je šele tretji generalni sekretar OKS po Edvardu Kolarju in Tonetu Jagodicu. Desetletje in pol zaposlen v OKS in je na vrh napredoval iz najnižjih položajev.

Program dela OKS za letošnje leto, v katerem se pričakuje 6,8 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov, bodo še obravnavali.

IO je potrdil tudi kvote za reprezentanco za Olimpijski festival evropske mladine v Sarajevu, ki bo med 9. in 16. februarjem. Ker izbirna tekme za to tekmovanje še potekajo, bo ekipa oblikovana najpozneje do 25. januarja.

V Bosni in Hercegovini bo nastopilo po 16 športnikov in športnic iz alpskega smučanja (4 tekmovalci, 4 tekmovalke), biatlona (4, 4), curlinga (2, 2), hitrostnega drsanja na kratke proge (1), deskanja na snegu (1), teka na smučeh (4, 4) in umetnostnega drsanja (1, 1). Skupaj s trenerji in drugimi spremljevalci ima reprezentanca trenutno 54 članov.

Kdo so člani strokovnega sveta športa za vse Strokovni svet športa za vse, ki so ga le potrdili in v katerem je med drugimi tudi nekdanji minister za šport Igor Lukšič (karate zveze), bo vodil podpredsednik OKS Janez Sodržnik. Izvedli pa so volitve za člane strokovnega sveta športa za vse, katerega predsednik je Tomaž Barada, tudi podpredsednik OKS. Izvoljeni so bili iz različnih panožnih športnih zvez Vasilij Žbogar (jadralna), Andrej Jelenc (kajakaška), Darko Mušič (judo), Marko Por (teniška), Miha Verdnik (smučarska), Mirko Jurjavčič (košarkarska), Martin Koželj (nogometna), Uroš Mohorič (rokometna), Marko Zadražnik (odbojkarska), Vladimir Sitar (kickboxing) in Vesna Huber (plesna), iz regijskih pisarn OKS Peter Sitar (Maribor), Boštjan Fridrih (Ptuj) in Milan Knez (Grosuplje) ter na predlog komisije športnikov David Miklavčič in Polona Sladič kot predstavnica zveze športa invalidov.

