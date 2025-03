Beno Kunst v Antalyi finale končal na sedmem mestu

Telovadec Beno Kunst, edini Slovenec drugi dan finalov na svetovnem pokalu v Antalyi, je prikazal dober nastop še na tretji zaporedni tekmi sezone najvišje ravni. Na preskoku je prikazal dva dobra skoka in s 13,700 točke zasedel sedmo mesto. Do stopničk mu je danes zmanjkalo manj kot pol točke.

"V finalu na tretjem svetovnem pokalu sezone sem pokazal dva lepa skoka. Iz kvalifikacij, kjer sem imel peti dosežek, sem imel malo rezerve, ki pa je nisem najbolje izkoristil," je po novem uspešnem nastopu za STA dejal Brežičan.

"Do stopničk mi je zmanjkalo dobre štiri desetinke in vidi se, da so imeli tekmeci malo težje skoke. To bo moj izziv. Za nadaljevanje sezone načrtujem še izboljšati izvedbo obeh skokov, predvsem pa počasi nadgrajevati izhodiščno oceno tako prvega kot drugega skoka," je iz Turčije še sporočil Kunst.

V nadaljevanju sezone ga čakajo novi izzivi; najprej sledi četrti svetovni pokal, ki bo od 10. do 13. aprila v Osijeku.

"S finalnim nastopom sem zadovoljen, ker se vidi napredek in tudi možnost za preboj na stopničke. Zdaj napadamo naslednji svetovni pokal, ki bo na Hrvaškem," je turško epizodo svetovnega pokala še ocenil Kunst.

Uspešni tudi reprezentančni kolegi

Uspešni so bili tudi njegovi reprezentančni kolegi. Že v soboto je z drugim mestom in s prvimi stopničkami v svetovnem pokalu v karieri zablestel Anže Hribar na parterju. Za mesto je bila za stopničke na dvovišinski bradlji po uspešnem nastopu prekratka njegova sestra Lucija Hribar.

"Zelo sem zadovoljna, da sem naredila vajo tako, kot jo znam, in da sem se na koncu uvrstila na četrto mesto. Najbolj vesela sem bila pa za mojega brata, ker je prikazal zelo lepo sestavo in s tem osvojil prvo medaljo na svetovnem pokalu. Zelo sem ponosna nanj," je dejala Hribar.

Tjaša Kysselef je bila na preskoku peta, Gregor Rakovič pa je na konju z ročaji zasedel osmo mesto.