Anže Hribar je na gimnastičnem svetovnem pokalu v Antalyi osvojil drugo mesto na parterju in se veselil prvih stopničk na tej ravni tekmovanja. Za mesto je bila za stopničke na dvovišinski bradlji prekratka Lucija Hribar, Tjaša Kysselef je bila na preskoku peta, Gregor Rakovič pa na konju z ročaji osmi.

Anže Hribar, ki je uvodni tekmi svetovnega pokala zaradi zvina gležnja izpustil, je za svojo vajo prejel oceno 13,667 točke in ugnal ga je le Američan Taylor Burkhart s 13,934. Sliko na zmagovalnem odru je dopolnil Japonec Masaharu Tanida (13,434).

"Vračam se po poškodbi, vseeno pa sem vajo naredil brez večjih napak, kar je zadostovalo za drugo mesto. To je moja prva kolajna na svetovnih pokalih," je bil po tekmi zadovoljen Hribar, priznal pa, da je imel v prvem letošnjem finalu med elito tudi kanček treme. Tudi zato, ker še vedno čuti rahle bolečine v gležnju.

Lucija Hribar je na dvovišinski bradlji zasedla nehvaležno četrto mesto. Prepričljivo je slavila Kitajka Fanyuwei Yang pred Američanko Claire Pease in rojakinjo Zhuofan Tian. Hribar je bila od stopničk oddaljena več kot devet desetink točke.

Tjaša Kysselef, druga letos v Cottbusu in tretja v Bakuju, je na preskoku ponovila uvrstitev iz kvalifikacij ter z oceno 13,367 zasedla peto mesto. Za kolajno pa je zaostala vsega 40 tisočink točke. Dvojno zmago sta slavili Američanki Jayla Hang in še drugič danes drugouvrščena Claire Pease. Tretja je bila Indijka Pranati Nayak.

Gregor Rakovič na konju z ročaji je v finalu svetovnega pokala nastopil prvič v karieri in ob premieri po napaki osvojil osmo mesto. Najboljši med konjeniki je bil Kazahstanec Nariman Kurbanov pred rojakom Zeinolo Idrisovom in Jordancem Ahmadom Abu Al Sudom.

Teja Belak, ki je z uvodnih dveh postojank v Cottbusu in Bakuju domov prinesla zlato in srebrno kolajno, je v Antalyi pri obeh skokih padla in tako na tretji postaji sezone ostala brez finalnega nastopa.

V nedeljo bo v finalu na preskoku nastopil še Beno Kunst, peti v kvalifikacijah, ki bo v finalu svetovnega pokala nastopil še tretjič zaporedoma.

