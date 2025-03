Beno Kunst še na tretji zaporedni tekmi v boj za kolajne

Slovenski telovadec Beno Kunst je z odliko opravil kvalifikacije še na tretji zaporedni tekmi svetovnega pokala v sezoni. V turški Antalyi je nastopil na preskoku in si s peto oceno (13,817 točke) kvalifikacij priboril nedeljski finale in boj za kolajne.

"Danes sem nastopal na tretji tekmi svetovnega pokala v Antalyi v Turčiji. Kvalifikacijska skoka sem naredil lepo, sicer z manjšimi napakami, ampak je bilo dovolj za finale," je za STA iz Turčije sporočil Kunst.

"To je že tretja zaporedna tekma, kjer sem se uvrstil med najboljših osem na svetu in zelo sem zadovoljen, da vidim napredek in konstantnost na tekmovanjih. Pri obeh skokih imam za finale še malo rezerve, ki jo bom poskusil izkoristiti," je dodal slovenski telovadec.

Drugi dan kvalifikacij sta nastopili tudi Lucija Hribar na gredi in Vita Prijanovič na gredi in parterju, vendar se po napakah nobeni od telovadk ni uspelo uvrstit v finalne boje. Hribar je bila sicer uspešna prvi dan in se na dvovišinski bradlji gladko prebila v finalne boje za odličja.

"Danes nam je šlo malo slabše kot včeraj, ni se nam uspelo uvrstiti v noben finale. Vita Prijanovič je začela sicer dobro na parterju, zasedla je 17. mesto, potem pa smo imeli na gredi malo smole s padci. Tako Lucija Hribar kot Vita Prijanovič sta padli z orodja, Lucija enkrat in Vita dvakrat, tako da ssta se nam finala izmuznila," je današnje nastope ocenil trener Urban Sever.

Teja Belak ima očitno resnejše zdravstvene težave. Foto: www.alesfevzer.com

Slovensko gimnastično vrsto je sicer zdesetkala bolezen. Teja Belak in Luka Bojanc, ki sta nastopila v četrtkovih kvalifikacijah in ostala brez finala, imata očitno resnejše zdravstvene težave. Belak so danes zaradi izjemno povišane telesne temperature odpeljali na infuzijo.

Belak, ki je z uvodnih dveh postojank svetovnega pokala v Cottbusu in Bakuju domov prinesla zlato in srebrno kolajno, je iz Antalye v četrtek sporočila, da se na tekmi ni dobro počutila. Končala jo je z dvema padcema in brez finala, po tekmi se je spraševala, zakaj je prišlo do tega.

"Enostavno nisem mogla telovaditi in sem se sama sebi počutila nevarno. Škoda, ker včeraj je bilo na treningu vse 'bp', ampak zdaj za nazaj ne morem več ničesar spremeniti," je po kvalifikacijah pojasnila najboljša slovenska telovadka.

Danes se je izkazalo, da je zbolela. Kot je Ljubljančanka sporočila s prizorišča, so jo organizatorji ob temperaturi 39,8 stopinje Celzija odpeljali na infuzijo, po kateri se je kmalu počutila bolje.

Bojanc je imel povišano temperaturo (38,8 stopinje) že v četrtek zjutraj pred tekmo, kjer je nato nastopil s pomočjo tablet, vendar ni imel dovolj moči, tako da je pri seskoku s krogov padel. Še vseeno je zabeležil 13. mesto in nove točke svetovnega pokala.

"Res zoprno, še sploh, ker sem trenutno res dobro pripravljen in bi lahko prišel v finale brez težav. K sreči sem osvojil vsaj nekaj točk," je danes iz Antalye sporočil Bojanc.

