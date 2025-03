Gimnastično vrsto v Turčiji zdelala bolezen

Slovensko gimnastično vrsto je na svetovnem pokalu v Turčiji zdesetkala bolezen. Telovadca Teja Belak in Luka Bojanc, ki sta nastopila v četrtkovih kvalifikacijah in ostala brez finala, imata očitno resnejše zdravstvene težave. Belak so danes zaradi izjemno povišane telesne temperature odpeljali na infuzijo.

Belak, ki je z uvodnih dveh postojank svetovnega pokala v Cottbusu in Bakuju domov prinesla zlato in srebrno kolajno, je iz Antalye v četrtek sporočila, da se na tekmi ni dobro počutila. Končala jo je z dvema padcema in brez finala, po tekmi se je spraševala, zakaj se je to zgodilo.

"Preprosto nisem mogla telovaditi in sem se sama sebi počutila nevarno. Škoda, ker včeraj je bilo na treningu vse brez težav, ampak zdaj za nazaj ne morem več ničesar spremeniti," je po kvalifikacijah pojasnila najboljša slovenska telovadka.

Danes se je izkazalo, da je zbolela. Kot je Ljubljančanka sporočila s prizorišča, so jo organizatorji ob temperaturi 39,8 stopinje Celzija odpeljali na infuzijo, tako da upa, da se bo kmalu počutila bolje.

Luka Bojanc Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bojanc je imel povišano temperaturo (38,8 stopinje) že v četrtek zjutraj pred tekmo, na kateri je nato nastopil s pomočjo tablet, vendar ni imel dovolj moči, tako da je pri seskoku s krogov padel. Vseeno je zasedel 13. mesto in osvojil nove točke svetovnega pokala.

"Res zoprno, še sploh zato, ker sem trenutno res dobro pripravljen in bi lahko prišel v finale brez težav. K sreči sem osvojil vsaj nekaj točk," je danes iz Antalye sporočil Bojanc.

Zato pa so bili prvi dan kvalifikacij uspešni Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, Tjaša Kysselef na preskoku, Anže Hribar na parterju in Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki bodo nastopili v finalih. Danes nastopi v kvalifikacijah čakajo še Bena Kunsta na preskoku, Lucijo Hribar in Vito Prijanovič na gredi ter zadnjo še na parterju.

