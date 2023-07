Neverjetna Janja Garnbret v Švici piše zgodovino, a o tem sploh ni razmišljala

Janja Garnbret je v soboto zvečer v Villarsu v Švici postavila nov zgodovinski mejnik, 40. zmago na tekmah svetovnega pokala, sedem zapored na isti lokaciji. "Noro, do kam sem prišla, in neverjetno, da je to moja 40. zmaga, na to sem ponosna," je po še eni veličastni zmagi in opozorilu postavljavcem smeri, da je bila finalna smer prelahka, razmišljala najbolj dominantna plezalka v zgodovini športnega plezanja. "Tekma v Villarsu je moja tekma, na tem prizorišču sem prvič zmagala že leta 2016, in od takrat naprej vsako leto. Villars je na nek način moj drugi dom, tukaj se res počutim kot doma. Nekako verjamem, da bom na tem prizorišču zmagala in letos ni bilo nič drugače."

Foto: Lena Drapella/IFSC

Zmaga na tekmi v težavnostnem plezanju v Villarsu v Švici je 25. zmaga v tej disciplini za Janjo Garnbret in 40. zmaga v karieri (na računu ima še 15 zmag v balvanskem plezanju). Na prizorišču v Villarsu, ki ga je zadnja dva dneva močil dež, je nepremagljiva že sedem let zapored. Najboljša je bila že v kvalifikacijah, kjer je edina priplezala do vrha obeh smeri, kot edina je vrh osvojila tudi v polfinalu in finalu.

Foto: Lena Drapella/IFSC

Jubilej je odmislila

"Na tekmi sem izredno uživala, od kvalifikacij, preko polfinala do finala," je dejala po tekmi in na hitro okrcala postavljavce smeri. "Moram reči, da je bila finalna smer lahka, ampak res lahka, nad čemer nisem ravno navdušena, saj si vedno želim, da so smeri težke. Tako pa je bila polfinalna smer težja od finalne, ampak okej, vseeno sem uživala in plezala tako kot znam. Ob sedmi zmagi v Villarsu pa lahko rečem, da to je moja tekma, na tem prizorišču sem prvič zmagala že leta 2016 in od takrat naprej vsako leto. Villars je na nek način moj drugi dom, tukaj se res počutim kot doma. Nekako verjamem, da bom na tem prizorišču zmagala in tudi letos ni bilo nič drugače.

Kar pa zadeva 40. zmage v svetovnem pokalu, moram reči, da o tem nisem kaj posebej razmišljala, še posebej ne pred to tekmo. Vedela sem, da je na dosegu, ampak sem to nekako izbrisala iz glave. Ko grem na tekmo, grem tja uživat in tekmovat, torej grem odplezati tako kot znam in pokazati, kako sem trenirala, ampak zdaj, ko to zmago imam in o tem razmišljam za nazaj, pa se mi zdi noro. Noro, do kam sem prišla, in da je to moja 40. zmaga, je neverjetno in na to sem ponosna. Nisem tiste vrste oseba, ki šteje zmage, ampak zame bolj šteje napredek in to, da uživam. Vem, da to že zlajnano ponavljam, ampak to drži. Še posebej je to pomembno v letošnji sezoni, ko se vračam po poškodbi in se vračam, lahko bi rekla, v stilu," je po tekmi v izjavi za javnost razlagala 24-letna Korošica, ki se je s svojimi dominantnimi predstavami in naslovom olimpijske prvakinje v kombinaciji že zdavnaj zapisala v zgodovino športnega plezanja.

Zmagovalna trojka iz Villarsa: drugouvrščena Jessica Pilz, zmagovalka Janja Garnbret in Brooke Raaboutou na tretjem mestu. Foto: Lena Drapella/IFSC

Foto: Lena Drapella/IFSC

Na zmagovalnem odru v Villarsu sta se ji pridružili Avstrijka Jessica Pilz, tokrat druga (oprimek 43+), in Američanka Brooke Raaboutou (43), ki je osvojila bron, tretji bron v tej disciplini v karieri.

Najbolj izkušena plezalka v karavani, 34-letna Korejka Jain Kim, je na rekordni 95. tekmi svetovnega pokala, osvojila 7. mesto.

Četrta tekma v sezoni, od tega tri zmage

To je bila šele četrta tekma za Janjo Garnbet v tej sezoni. Zvezdnica športnega plezanja si je februarja na reprezentančnih pripravah v Gradcu poškodovala prst na levi nogi in se je na tekmovanja vrnila šele na točki, ko je bila prepričana, da je za to pripravljena na najvišji možni ravni. V karavano se je vrnila v začetku junija v Pragi, kjer je v balvanih osvojila drugo mesto, nato pa dva tedna pozneje v Innsbrucku prepričljivo zmagala tako na tekmi na balvanih kot v težavnosti.

34-letna Korejka Jain Kim je na svoji 95. tekmi svetovnega pokala osvojila 7. mesto. Foto: Lena Drapella/IFSC

Foto: Lena Drapella/IFSC

Tudi Mia Krampl vse bližje zmagovalnemu odru

V finalu najboljše osmerice je nastopila še ena Slovenka, Mia Krampl, ki je z višino oz. oprimkom 40+, osvojila peto mesto.

"Trenutno imam mešane občutke. Smer je bila drugačna kot v Innsbrucku, precej lažja, mogoče je bilo za publiko več dinamičnih gibov, zanimivih obratov. Vesela sem uvrstitve v finale in dejstva, da sem se spet približala stopničkam, čisto malo je zmanjkalo. Če bi mi uspel še naslednji gib, ne vem, kako bi se odvilo. Tekma je dober pokazatelj, da sem pripravljena, a se mi ni povsem poklopilo, tako kot se je to zgodilo že v Innsbrucku (6. mesto). Nisem povsem zadovoljna, ni bil to moj maksimum, je pa dobra potrditev pred svetovnim prvenstvom v Bernu," je ocenila 22-letna Gorenjka.

Mia Krampl je osvojila peto mesto. Foto: Lena Drapella/IFSC

V Villarsu je nastopilo še pet Slovenk. Vita Lukan je polfinale končala na 13. mestu, Lučka Rakovec je bila 15., Lana Skušek pa 23. Sara Čopar je izpadla v petkovih kvalifikacijah, potem ko je bila 58., Lucija Tarkuš, bronasta v balvanskem plezanju na evropskih igrah v Krakovu, je po dogovoru s trenerjem tekmo izpustila.

Najvišje uvrščeni Slovenec na 10. mestu

Moški finale se je razpletel po željah avstrijskega tabora. Jakob Schubert je z višino 42+ osvojil 20. zmago svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, Čeh Adam Ondra drugo mesto (41+), Nemec Alexander Megos pa je bil tretji (40).

Finalu je bil od slovenskih plezalcev najbližje Luka Potočar, ki je tekmo končal na 10. mestu. "Deseto mesto ni slab rezultat, a bo treba v Chamonixu še kaj dodati za uvrstitev v finale," se zaveda lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti in zmagovalec tekme v Kopru.

Jakob Schubert je osvojil 20. zmago svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, Čeh Adam Ondra je bil drugi, Nemec Alexander Megos pa mesto za njim. Foto: Lena Drapella/IFSC

Luka Potočar je tekmo končal na 10. mestu. Foto: Lena Drapella/IFSC

V Villarsu smo spremljali še štiri moške predstavnike. Milan Preskar je zasedel 44., Lovro Črep 66., Jernej Kruder 68., Martin Bergant pa 70. mesto.

Garnbretova bo naslednji dve postaji izpustila

Karavana športnih plezalcev se zdaj seli v Francijo, kjer bosta prihodnji konec tedna preizkušnji v težavnosti in hitrostnem plezanju v Chamonixu, nato pa v Brianconu 14. in 15. julija sledi še tekma v težavnosti.

Garnbretova bo obe tekmi izpustila in se povsem osredotočila na svetovno prvenstvo v Bernu (1. do 12. avgust), kjer se bodo prvi trije v kombinaciji že kvalificirali na olimpijske igre v Parizu leta 2024.

Preberite še: