Janja Garnbret je zmagovalka druge letošnje tekme svetovnega pokala v težavnosti. V švicarskem Villarsu je po prvem mestu v kvalifikacijah in polfinalu s tekmicami opravila tudi v finalu in kot edina dosegla vrh smeri. Med osmerico najboljših je nastopila še ena Slovenka, Mia Krampl je bila peta.

Štiriindvajsetletna Janja Garnbret je bila najboljša že v kvalifikacijah, ko je prišla do vrha obeh smeri, tudi v polfinalu pa je kot edina zmogla do konca stene v Villarsu. V finalu je bila pred nastopom Korošice v najboljšem položaju Avstrijka Jessica Pilz (oprimek 43+) pred Američanko Brooke Raboutou (43) in Južno Korejko Seo Chaehyun (43). Mia Krampl je z oprimkom 40+ zasedala četrto mesto.

Janja Garnbret Foto: Grega Valančič Garnbret je nato presegla vse tekmovalke in se z doseženim vrhom podpisala pod 25. zmago v težavnosti v svetovnem pokalu. Skupaj je zdaj olimpijska prvakinja v kombinaciji že pri številki 40, saj ima 15 zmag še na balvanih. Skupno je že pri 60 uvrstitvah na oder za zmagovalke, od tega jih ima 40 v težavnosti. Zvezdnica športnega plezanja tako nadaljuje uspešno vrnitev po februarskem zlomu palca. Na začetku prejšnjega meseca je bila v balvanskem plezanju v češki Pragi druga, v avstrijskem Innsbrucku pa je dva tedna kasneje prepričljivo dobila tako tekmo na balvanih kot v težavnosti.

Vseh 40 zmag Janje Garnbret v svetovnem pokalu:



1. mesto, težavnost, Villars 2023

1. mesto, težavnost, Innsbruck 2023

1. mesto, balvani, Innsburck 2023

1. mesto, težavnost, Džakarta, 2022

1. mesto, težavnost, Briancon 2022

1. mesto, težavnost, Chamonix 2022

1. mesto, težavnost, Villars 2022

1. mesto, težavnost, Innsbruck 2022

1. mesto, balvani, Meiringen 2022

1. mesto, težavnost, Kranj 2021

1. mesto, težavnost, Villars 2021

1. mesto, balvani, Innsbruck 2021

1. mesto, težavnost, Innsbruck 2021

1. mesto, balvani, Meiringen 2021

1. mesto, težavnost, Villars 2019

1. mesto, balvani, Vail 2019

1. mesto, balvani, München 2019

1. mesto, balvani, Wujiang 2019

1. mesto, balvani, Chongqing 2019

1. mesto, balvani, Moskva 2019

1. mesto, balvani, Meiringen 2019

1. mesto, težavnost, Wujiang 2018

1. mesto, balvani, München 2018

1. mesto, težavnost, Arco 2018

1. mesto, težavnost, Briancon 2018

1. mesto, težavnost, Villars 2018

1. mesto, balvani, Moskva 2018

1. mesto, težavnost, Kranj, 2017

1. mesto, težavnost, Wujiang 2017

1. mesto, težavnost, Edinburgh 2017

1. mesto, balvani, München 2017

1. mesto, težavnost, Briancon 2017

1. mesto, težavnost, Chamonix 2017

1. mesto, težavnost, Villars 2017

1. mesto, balvani, Hachioji 2017

1. mesto, balvani, Chongqing 2017

1. mesto, težavnost, Xiamen 2016

1. mesto, težavnost, Briancon 2016

1. mesto, težavnost, Villars 2016

1. mesto, težavnost, Chamonix 2016

V Villarsu je nastopilo še pet Slovenk. Vita Lukan je polfinale končala na 13. mestu, Lučka Rakovec je bila 15., Lana Skušek je slovenske nastope zaokrožila na 23. mestu. Sara Čopar je izpadla v petkovih kvalifikacijah, potem ko je bila 58., Lucija Tarkuš, sicer bronasta v balvanskem plezanju na evropskih igrah v Krakovu, pa ni nastopila.

V moški konkurenci je slavil Avstrijec Jakob Schubert (oprimek 42+) pred Čehom Adamom Ondro (41+) in Nemcem Alexandrom Megosom (40). Slovencev med osmerico najboljših ni bilo. V polfinalu je bil Luka Potočar 11., potem ko je bil v kvalifikacijah 21. Milan Preskar je v petek zasedel 44., Lovro Črep 66., Jernej Kruder 68., Martin Bergant pa 70. mesto.

Karavana športnih plezalcev se zdaj seli v Francijo, kjer bosta pred svetovnim prvenstvom v švicarskem Bernu prihodnji konec tedna preizkušnji v težavnosti in hitrostnem plezanju v Chamonixu, nato pa v Brianconu 14. in 15. julija sledi še tekma v težavnosti.