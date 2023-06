Kje bomo pred SP lahko še videli Janjo Garnbret?

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret bo pred svetovnim prvenstvom v Bernu, kjer bo avgusta lovila olimpijsko normo za Pariz 2024, nastopila le še na svetovnem pokalu v težavnosti v Villarsu konec tedna. Pred SP v športnem plezanju v Švici bosta v svetovnem pokalu še tekmi v Chamonixu od 7. do 9. julija in Brianconu od 14. do 15. julija.

"Veselim se Villarsa, veselim se še ene preizkušnje v težavnosti. To bo tudi moja zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom. Na tekmo grem uživat, tako kot zmeraj, imet se 'fajn', dat vse od sebe. Verjamem v svoj trening, vem, da sem dobro pripravljena, zdaj je pa treba samo še plezati in uživati," je v tonski izjavi, ki so jo poslali iz njenega tabora, povedala olimpijska in večkratna evropska in svetovna prvakinja.

Foto: Grega Valančič

Garnbret je zelo zadovoljna, kako se je razpletla vrnitev na tekmovalne plezalne stene po februarski poškodbi prsta na levi nogi. Prvo potrditev je dobila že v začetku junija na tekmi v balvanskem plezanju v Pragi z drugim mestom. Nato je sledil Innsbruck, kjer je bila znova v svojem elementu z dvojno zmago v dveh posamičnih disciplinah.

Zmagala je najprej na balvanih, nato pa je z zmago v težavnosti na najlepši možni način dokazala, da je poškodba le še spomin. Na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto se bodo športni plezalci merili za zlati kolajni v hitrostnem plezanju in kombinaciji balvani-težavnosti, v kateri želi nastopiti tudi slovenska šampionka.

Prva priložnost za olimpijsko vozovnico bo od 1. do 12. avgusta v Švici. Na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 je Garnbret postala prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja v kombinirani disciplini hitrost-balvani-težavnost.

"Mislim, da je bila tekma v Innsbrucku zame še en dober pokazatelj, da je vse na svojem mestu," je zadovoljna Garnbret s trenutno formo.

"Dobro sem odplezala balvane, dobro sem odplezala težavnost. Tekma v Innsbrucku je bila prva tekma v težavnosti v sezoni, prve tekme pa so vedno malo bolj nervozne, ker ne veš, kje si med ostalo konkurenco, ampak mi je tudi Innsbruck dal to potrditev, da je tudi v težavnosti vse v redu, tako da se zdaj veselim še ene preizkušnje v težavnosti," je dejala 24-letna petkratna zmagovalka seštevka svetovnega pokala v težavnosti.

Janja Garnbret na tekmi v Innsbrucku. Foto: Grega Valančič

Lovila bo že 25. zmago v svetovnem pokalu

Garnbret bo v Villarsu lovila svojo 25. zmago v svetovnem pokalu v disciplini težavnost in okroglo 40. zmago v svetovnem pokalu. Petnajst zmag ima tudi v balvanskem plezanju.

Kvalifikacije težavnosti v Villarsu v Švici bodo v petek, v soboto pa bosta na sporedu polfinale in finale.

Na startu kvalifikacij med moškimi bodo tudi Slovenci Martin Bergant, Milan Preskar, Lovro Črep, Jernej Kruder in Luka Potočar.

Pri ženskah pa bodo od Slovenk nastopile tudi Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Sara Čopar in Lucija Tarkuš, ki je na evropskih igrah v Tarnowu na Poljskem ob odsotnosti Garnbret osvojila bron na balvanih.

Garnbret je lani kot edina slovenska finalistka zmagala v Villarsu, ki je eno njenih najljubših prizorišč. Na tem prizorišču s polnim imenom kraja Villars-sur-Ollon v kantonu Vaud je doslej šestkrat slavila, prvič leta 2016.

