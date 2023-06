V Kopru za vojaške naslove v športnem plezanju

Pripadniki Športne enote Slovenske vojske so olimpijska prvakinja Janja Garnbret, Mia Krampl, Vita Lukan, Katja Debevec, Luka Potočar, Anže Peharc, ki Slovenijo zastopajo tudi na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju in bodo glavni slovenski favoriti na avgustovskem SP v športnem plezanju v Bernu. Pripadnica športne enote SV je tudi nekdanja odlična športna plezalka Mina Markovič.

V Kopru v centru na Bonifiki, kjer so lani pripravili prvo tekmo svetovnega pokala v težavnosti, se bodo v sredo začele kvalifikacije v težavnostnem in hitrostnem plezanju, naslednji dan, v četrtek, pa bodo sledile kvalifikacije v balvanskem plezanju in finale v hitrostnem plezanju. Zadnji dan tekmovanja, v petek, se bodo športni plezalci in športne plezalke v finalu pomerili v balvanskem in težavnostnem plezanju, podelitev kolajn bo ob 19. uri v vipavski vojašnici.

Slovenska vojska je od leta 1992 aktivna članica CISM. Na podlagi kandidature je bila izbrana za organizatorja letošnjega SP. Vojaško prvenstvo je tudi priložnost za utrjevanje ugleda Slovenske vojske v svetu in za promocijo naravnih lepot Slovenije, so ob tem poudarili na spletni strani organizatorja.

Pripadnica Športne enote Slovenske vojske je tudi Janja Garnbret. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sodelujejo lahko samo aktivne vojaške osebe

Prvenstva se lahko udeležijo države, članice Mednarodnega sveta za vojaški šport CISM, na tekmovanju pa lahko sodelujejo samo aktivne vojaške osebe.

Poleg gostiteljice Slovenije bodo nastopili tudi plezalci iz Belgije, Francije, Irana, Italije, Kazahstana, Severne Makedonije, Nizozemske, Uzbekistana, Poljske, Švice in Ukrajine.

Na prejšnjem SP vojakov, ki je bilo leta 2018 v Moskvi, sta Mina Markovič in Domen Škofic zmagala v težavnosti, Katja Debevec pa je bila dvakrat srebrna v težavnosti in balvanih.