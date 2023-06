Potem ko je bila najboljša že v kvalifikacijah in četrta v polfinalu, je Janja Garnbret v finalu zadnje balvanske tekme v sezoni pometla s konkurenco. Dobesedno! Čez štiri balvanske probleme se je sinoči v Innsbrucku sprehodila v prvem poskusu, v manj kot štirih minutah. To je njena 15. zmaga v balvanih in 38. zmaga na tekmah svetovnega pokala. Koliko ji to pomeni po vrnitvi na sceno po poškodbi palca, je bilo razbrati iz čustvenega odziva, kjer ni zadrževala solza.

"Tako zelo sem hvaležna," je slovenska šampionka, vajena serijskega zmagovanja, povedala v prvem odzivu po prvi zmagi v tej sezoni, v kateri je zaradi poškodbe palca na februarskem reprezentančnem treningu nastopila samo na dveh tekmah svetovnega pokala (v Pragi je bila druga) in državnem prvenstvu v težavnosti, kjer je zmagala.

Garnbretova je vse štiri balvane preplezala v prvem poskusu. Foto: Grega Valančič

"Bilo je veliko solza, joka, težkih trenutkov, dvomov in negativnih mislih"

"Hvaležna sem svoji ekipi, ker so bili v zadnjih mesecih vedno ob meni. Bilo je veliko solza, joka, težkih trenutkov, dvomov in negativnih mislih, a ob vsem tem so bili vedno z mano, zato sem jim zelo hvaležna. Prejela sem veliko sporočil ljudi, ki me podpirajo, in to me je res ganilo. Danes sem bila samo srečna, zelo sem uživala v plezanju in ko sem osvojila še četrti balvan, sem bruhnila v jok. Na neki način mi je odleglo, očitno še nisem pozabila plezati, pa še plato (navpična stena, op. p.) mi je uspelo preplezati v prvem poskusu," se je smejalo 24-letni Korošici, ki jo ta konec tedna v Innsbrucku, ki je eno njenih najljubših prizorišč, čaka še tekma v težavnosti. Ta bo odličen pokazatelj forme v obeh disciplinah, ki bosta na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto tvorila nov olimpijski format.

Prvo kvalifikacijsko sito bo avgusta na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici. Tam si bodo najboljši trije v moški in ženski konkurenci že zagotovili olimpijski nastop.

Zmagovalna trojka: drugouvrščena Natalia Grossman, zmagovalka Janja Garnbret in Miho Nonaka na tretjem mestu. Foto: Grega Valančič

Polovica finalistk Japonk

V večernem finalu šesterice pred nabito polnim avditorijem plezalnega centra v Innsbrucku so bile kar tri japonske tekmovalke. Najvišje od njih, na tretje mesto, se je z dvema vrhovoma, doseženima v prvem poskusu, prebila tesna prijateljica Garnbretove, Miho Nonaka, ki je letos del priprav opravila tudi v Sloveniji pri trenerju Garnbretove Romanu Krajniku, medtem ko sta si inovativna Ai Mori in Futaba Ito razdelili peto in šesto mesto.

Srebro je z osvojenima dvema vrhovoma, in to v prvem poskusu (za tretjega ji je zmanjkala sekunda, do cone na zadnjih dveh balvanih je splezala v manj poskusih kot Nonaka), osvojila Američanka Natalia Grossman, ki je tudi skupna zmagovalka balvanske sezone, njena rojakinja in prijateljica Brooke Raboutou pa se je morala zadovoljiti s četrtim mestom. Tudi ona je osvojila vrh prvih dveh balvanov, potem pa ni več našla poti ne do cone, kaj šele do vrha.

Kako so se uvrstile preostale slovenske plezalke? Vita Lukan, ki se vrača po poškodbi kolena, je tekmo končala na 23. mestu, Katja Debevec je bila 25., Julija Kruder pa 35.

Foto: Grega Valančič

Naslednji korak: težavnost

Sezona v športnem plezanju se v ženski konkurenci zdaj nadaljuje s tekmami v težavnosti, moške pa danes čakata še polfinale (13.00) in finale (19.30) na balvanih. Od slovenskih plezalcev sta se v polfinale s 15. oz. 17. izidom prebila Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant.

Garnbretova pred prvim testom v težavnosti (kvalifikacije se bodo začele v soboto ob 9.00) priznava, da je ta vedno stresen, ker treniraš, ne veš pa, kam sodiš. "Takoj, ko sem spet lahko obula plezalni copat, sem začela trenirati obe disciplini," je povedala olimpijska prvakinja v kombinaciji. Danes si bo vzela čas za počitek, v soboto (17. 6.) pa s polno paro naprej.

V kvalifikacijah prve letošnje tekme v težavnosti bodo slovenske barve zastopali Luka Potočar, Martin Bergant, Milan Preskar, Gregor Vezonik in Lovro Črep. Pri ženskah bodo ob Garnbretovi še Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš.