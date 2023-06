Janja Garnbret pred novim zgodovinskim mejnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša športna plezalka Janja Garnbret se po dveh zmagah v Innsbrucku odpravlja v Villars, kjer bo ta konec tedna tekmovala v težavnosti in iskala jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu v karieri. To bo njena zadnja preizkušnja pred avgustovskim svetovnim prvenstvom v Bernu.

Drugo mesto Janje Garnbret v Pragi in dvojna zmaga v Innsbrucku kažeta, da je poškodba palca na nogi preteklost in da ostaja v samem vrhu športnega plezanja. Korošica lahko v Villarsu, kjer bo tekmovala v težavnosti, postavi še en zgodovinski mejnik. Postane lahko prva v zgodovini, ki bo dosegla mejo 40 zmag v svetovnem pokalu.

Innsbruck je pokazal, da je vse na svojem mestu

"Tekme v Villarsu se veselim. Mislim, da je tekma v Innsbrucku bila še en dober pokazatelj, da je vse na svojem mestu. Dobila sem potrditev, da je tudi v težavnosti moja pripravljenost na visoki ravni. Na tekmo grem uživat in dat vse od sebe. Kot vedno verjamem v svoj trening in to mi daje samozavest tudi za naprej," je prek svojega tiskovnega predstavnika sporočila Garnbretova.

"Seveda si jo želim doseči, a to ni moj fokus pred tekmo." Foto: Grega Valančič

"Ne gre samo za zmage, ampak za konstanten napredek"

Še nikomur v zgodovini športnega plezanja ni uspelo 40-krat stopiti na najvišjo stopničko na tekmah svetovnega pokala.

"Zavedam se, da se bližam novemu mejniku, 40. zmagi. Seveda si jo želim doseči, a to ni moj fokus pred tekmo. Moj cilj je biti najboljša na vseh tekmovanjih, ki se jih udeležujem, in se spomniti, da ne gre samo za zmage, temveč za nenehen napredek in izboljšave. Zmage nekako pridejo zraven," še dodaja 24-letnica.

V Innsbrucku je zmagala tako na balvanih kot v težavnosti. Foto: Grega Valančič

V Villarsu šest zaporednih zmag

Švicarska vasica Villars se je izkazala za zelo gostoljubno prizorišče slovenske šampionke, ki je tu od leta 2016 dosegla šest zaporednih zmag.

Ravno v minuli sezoni je Garnbretova prehitela Jain Kim iz Južne Koreje, ki je bila s 30 zmagami pred tem rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu, vključno z moškimi in ženskami. Korošica je v svoji profesionalni karieri zmagala na 51 odstotkov vseh tekem svetovnega pokala, ki se jih je udeležila. Na zmagovalnem odru pa je bila na 77 odstotkih tekem.