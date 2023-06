Neža Klančar do treh zmag in državnega rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska plavalka Neža Klančar (PK Olimpija) je na 37. mednarodnem plavalnem mitingu Zlati medved 2023 zabeležila tri zmage, eno drugo mesto in poskrbela tudi za nov državni rekord, so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.

V disciplini 50 metrov delfin je s časom 26 sekund in 34 stotink za stotinko sekunde popravila sedem let star državni rekord Velenjčanke Nastje Govejšek. Klančarjeva je bila najhitrejša še na 50 metrov prosto (25,08) in 100 metrov prosto (54,95), v disciplini 100 metrov delfin pa je osvojila drugo mesto, s časom 1:00,82 pa za svojim osebnim rekordom zaostala le tri stotinke sekunde.

Med trojico najboljših se je trikrat uvrstil tudi Ilirijan Anže Ferš Eržen. V disciplinah 100 metrov hrbtno in 200 metrov hrbtno je osvojil drugo mesto, na 50 m hrbtno pa tretje.

Na zmagovalni oder se je od slovenskih plavalcev zavihtel še Jaš Berložnik (PK Ljubljana), ki je bil na 400 metrov mešano s časom 4:29,00 drugi.