Na svetovno prvenstvo le peterica Slovencev

Na svetovnem prvenstvu v Deželi vzhajajočega sonca bodo nastopili Janja Šegel (Fužinar Ravne), Katja Fain (Branik Maribor), Neža Klančar (Olimpija), Tara Vovk (Ljubljana) in Peter John Stevens (Trst). V daljinskem plavanju bo še enkrat več nastopila Špela Perše (Radovljica).

Napovedi o pričakovanjih na SP so tvegane. Nihče med plavalci letos ni izstopal z vrhunskim dosežkom, posamezne predstave na mitingih pa so bile predvsem pri Janji Šegel in Neži Klančar že zelo dobre.

Manjkali so predvsem dosežki Katje Fain, ki je ob menjavi generacije veljala za največji up slovenskega plavanja, kar je nenazadnje potrdila z bronasto kolajno na EP 2021 v Kazanu. A tekmovalka je letos nastopala zelo malo, solidni so bili dosežki v Gradcu, do SP pa se namerava udeležiti tekme v daljinskem plavanju v Beogradu, generalka pa bo bržkone nastop na mitingu v Radovljici, ki bo na sporedu 8. in 9. julija.

"Na treningih ji gre dobro, izidi pa pač bodo, kakršni bodo. Nehvaležno jih je napovedovati. Same tekme pa so manj pomembne. Treniramo za svetovno prvenstvo. Nazadnje smo na SP nastopali decembra in zdaj nas čaka novo in samo ti dosežki tam bodo zares šteli," pravi trenerka Katje Fain Metka Sparavec Malenko.

Katja Fain Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenija brez štafete

Za razliko od prejšnjih olimpijskih obdobij pa izstopa dejstvo, da Slovenija trenutno nima četverice plavalk, s katerimi bi lahko sestavila konkurenčno štafeto in to kljub ponavljajočim se napovedim o pomenu štafetnega plavanja.

Eden od razlogov se bržkone skriva v kakovosti dela v nekdaj najmočnejših slovenskih klubih. Po klubski aferi je pred leti prišlo do velikih pretresov v ljubljanski Iliriji, ki se počasi vrača. Brez reprezentantov pa sta ostala tudi nekdaj močna gorenjska kluba Triglav in Radovljica, ki nimata niti članov v mladinski reprezentanci in v ekipi za Olimpijski festival evropske mladine v Mariboru.

Bolj optimistično položaj vidi selektor reprezentanc Gorazd Podržavnik: "V štafeti nam manjka četrta plavalka. Tjaša Pintar je letos zaključevala magisterij in tekme so pokazale, da forma ni povsem prava. Po pogovoru z njo smo se odločili, da nismo res konkurenčni najboljšim in da nima smisla nastopati na SP. Prihodnje leto bo februarja še eno prvenstvo v Dohi, kjer se bo podelilo največje število olimpijskih vozovnic in pomembno je, da bodo tam dosegli načrtovane izide."

Koroški strokovnjak upa, da se bo omenjenim reprezentantom pridružil še kdo od mlajših, ki bodo letos nastopili na evropskem prvenstvu do 23 let v Dublinu in ob primernem napredku bodo konkurirali tudi za naslednje prvenstvo.