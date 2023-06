Katja Fain po nešportnih potezah odstopila: Sodniki niso vedeli, kaj točno delajo

Tretja letošnja tekma evropskega pokala v Beogradu je bila za mnoge daljinske plavalke in plavalce zadnja priložnost, da preizkusijo svojo pripravljenost pred julijskim svetovnim prvenstvom na Japonskem. Med udeleženci je bila tudi slovenska reprezentantka Katja Fain , ki pa je zaradi nešportnega obnašanja sotekmovalk ter posledično sodniške neaktivnosti, tekmo končala brez uvrstitve, so sporočili s Plavalne zveze Slovenije.

"Moram reči, da je bila tekma zelo slabo organizirana. Čeprav so jo izpeljali že lani in sem na njej tudi zelo dobro nastopila, je bila tekma letos res slabo organizirana," je v izjavi za zvezo dejala 21-letnica, ki bo v drugi polovici nastopila na svetovnem prvenstvu v Fukuoki.

"Startala sem dobro, potem pa je bilo plavanje pred in po prvih dveh bojah res nešportno. S tremi plavalkami sem imela težave in prišlo je do kar nekaj udarcev. Eden, v koleno, je bil celo precej močan. Sodniki niso bili na mestu oziroma niso niti vedeli, kaj točno delajo in gledajo tako, da niso dosodili prekrška. Tudi zato sem se odločila, da tekmo predčasno zaključim, saj pred svetovnim prvenstvom res ne želim tvegati poškodbe ali česa podobnega," je o organizaciji tekme v Beogradu še dodala Štajerka.