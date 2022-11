Zlati red za Pogačarja, Gajserja, Artnikovo in Žolnirjevo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik države in prejemniki zlatega reda.

Predsednik države in prejemniki zlatega reda. Foto: Bojan Puhek

Tik pred iztekom mandata je predsednik Slovenije Borut Pahor odlikoval še štiri uspešne slovenske športnike. Zlati red za zasluge os prejeli Alenka Artnik, Urška Žolnir Jugovar, Tim Gajser in Tadej Pogačar.

Predsednik Borut Pahor je v sredo popoldne vročil državna odlikovanja četverici športnikov za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem. Prejemniki so potapljačica Alenka Artnik, motokrosist Tim Gajser, kolesar Tadej Pogačar in nekdanja judoistka Urška Žolnir Jugovar.

