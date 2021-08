Želi si, da Michaela Schumacherja prikažejo takšnega, kot je bil v resnici

Jean Todt, danes predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), je bil eden od ključnih ljudi pri okrevanju nekdanjega vrhunskega voznika formule 1. Michael Schumacher, ki ima 52 let, se ni pojavil v javnosti vse od smučarske nesreče, v kateri je utrpel hude poškodbe glave. Todt je izjavil, da je Schumacher preživel le po zaslugi vrhunskih zdravnikov in njegove žene Corinne, ki je "želela, da preživi".

Tragična nesreča se je zgodila 29. decembra leta 2013 v francoskih Alpah. Vse od takrat je zdravstveno stanje Michaela zavito v tančico skrivnosti. Eden od tistih, ki o njegovem stanju nekaj vedo, je zagotovo Jean Todt.

"Veliko časa sem preživel s Corinno, potem ko je Michael doživel hudo nesrečo. Gre za izjemno žensko, ki vodi družino. Tega ni pričakovala in ni imela izbire. Zelo dobro opravlja svoje delo. Zaupam ji, ona pa meni," je za Sport Bild povedal 75-letni Francoz.

"Po zaslugi zdravnikov in volji Corinne, ki je želela, da bi Michael preživel, zdaj živi. A tudi s posledicami. Upamo, da se bodo stvari počasi, ampak zagotovo izboljšale."

V formuli ena danes tekmuje tudi 22-letni Mick Schumacher, ki vozi za ekipo Haas. Mick ima v Todtovem srcu posebno mesto. "Družina Schumacher nama je z ženo vedno veliko pomenila. Z Michaelom sem spisal izjemno zgodbo in stkal veliko prijateljstvo. Potem so prišli še otroci."

Todt je priznal, da v Micku le delno vidi Michaela. Sam pravi, da si je moral Michael Schumacher moral sam zgraditi življenje, medtem ko je imel Mick zelo dobro izobrazbo v bolj udobnem okolju.

"Seveda, Mick in Michael sta iste krvi in imata iste cilje, ampak pogoji, s katerimi sta se spopadala, so povsem drugačni."

Družina se je oglasila ob 50. rojstnem dnevu Michaela Schumacherja, ta ima po svetu še vedno na milijone privržencev. Javnosti je sporočila, da delajo vse, da bi mož in oče čim prej okreval. Lani je bilo načrtovano, da bi šel na operacijo matičnih celic, ampak je bila operacija zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana.

Lani septembra je priznani nevrolog Erich Riederer v dokumentarnem filmu francoske televizije TMC povedal, da dvomi o tem, da bo Schumacher kdaj popolnoma okreval. "Po mojem mnenju je v vegetativnem stanju, kar pomeni, da je buden, vendar se ne odziva. Sam diha, verjetno se lahko usede in s pomočjo naredi majhne korake, kaj več pa ne. Mislim, da je to največ. Ne zdi se mi, da bo še kdaj takšen, kot je bil pred nesrečo."

Septembra naj bi v javnost prišel dokumentarni film z zasebnimi posnetki in intervjuji z njegovimi družinskimi člani. Film, ki ga je odobrila njegova družina, bo ponudil ekskluzivni intervju z ženo Corrino, njunima otrokoma Gino in Mickom ter njegovim bratom Ralfom.

Želi, da Michaela prikažejo takšnega, kot je v resnici

V težko pričakovanem filmu bodo med drugim nastopili tudi dirkači, ki so nekdaj tekmovali z Nemcem. To bodo Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill in David Coulthard. Za ustvarjalce dokumentarnega filma je izziv najti pravo ravnovesje med neodvisnim poročanjem in upoštevanjem zahtev njegove družine. Želja žene Corinne je bila, da Michaela prikažejo takšnega, kot je bil. Torej brez olepšav. Michael Schumacher se je športno upokojil leta 2012. Foto: Getty Images

Michael Schumacher je bil na vrhuncu med letoma 1996 in 2006, ko je dobil pet naslovov zapored. Prvič se je upokojil leta 2006, a se je štiri leta pozneje vrnil na steze, kjer je tekmoval za Mercedes. Po dveh neuspešnih sezonah se je leta 2012 dokončno poslovil.