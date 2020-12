Dirkač, ki je premagal oba, primerjal Schumacherja in Hamiltona

Vprašanja o primerjavah so vedno zelo nehvaležna, kar je na lastni koži izkusil Nemec Nico Rosberg, nekdanji dirkač formule ena, ki je v času kariere sodeloval z obema šampionoma. V dirkalniku Mercedesa je bil v sezonah od 2010 do 2012 boljši od Schumacherja, štiri leta pozneje pa še od Hamiltona.

Schumacher je prav na današnji dan leta 2009 napovedal vrnitev na tekmovalne steze v formuli 1:

"Schumacher je bil, brez najmanjšega dvoma, najbolj celovit voznik formule ena. Način, na katerega je doživljal ta šport, to, kako motiviran je bil za napredovanje in kako je znal motivirati vse moštvo … To je bilo nekaj nepredstavljivega in nekaj, kar ga dela res posebnega. Mislim, da se kaj takega v svetu formule ena ne bo več ponovilo," je v pogovoru za nemški Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dejal 35-letni Rosberg, ki je svojo kariero končal leta 2016, po osvojitvi naslova svetovnega prvaka.

Laskave besede je namenil tudi Hamiltonu, ki se je po številu naslovov svetovnega prvaka letos izenačil s Schumacherjem.

"Hamilton je naravni talent, dirkač z drugega planeta." Foto: Guliverimage/Getty Images

"Tudi Hamilton je prepričljiv. Dovolj je že, da samo sedi v dirkalniku, pa je že hiter. Je naravni talent, dirkač z drugega planeta. Leta 2016 mi ga je uspelo premagati in šele zdaj dojemam, za kako velik uspeh je šlo," je dejal Rosberg.

Ob vprašanju, kdo izmed glavnih akterjev formule ena je torej boljši, Schumacher ali Hamilton, je Rosberg ostal diplomatski.

"Težko je primerjati," je dejal in raje izpostavil štiri imena, ki so zanj največja v svetu najhitrejšega bencinskega športa. "To so Hamilton, Schumacher, Senna in Fangio. Nemogoče je izbrati najboljše, vsi so neverjetni," se je znašel Rosberg.

Kaj pa menite vi?