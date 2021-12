Nedeljska VN Abu Dabija bo 346. dirka formule 1 za Kimija Räikkönena. In njegova zadnja. Tako kot Fernando Alonso je danes 42-letni Finec kariero v kraljici avtomotošporta začel leta 2001. Svetovni prvak je postal s Ferrarijem leta 2007. Zmagal je na 21 dirkah, bil 103-krat na stopničkah in 18-krat na najboljšem štartnem položaju. Vmes si je za dve leti vzel premor in dirkal v reliju. Dirkal je za obe največji in najuspešnejši ekipi formule 1 vseh časov Ferrari in McLaren. Kariero končuje v nekonkurenčnem Alfa Romeu, nekdanjem Sauberju. Z desetimi osvojenimi točkami je na 16. mestu skupne razvrstitve.

Največ odpeljanih dirk v formuli 1: Kimi Räikkönen 348 (2001 - 2009, 2012 - 2021)

Fernando Alonso 332 (2001 - 2018, 2021 - )

Rubens Barrichello 323 (1993 - 2011)

Jenson Button 306 (2000 - 2017)

Michael Schumacher 306 (1991 - 2006, 2010 - 2012)

Lewis Hamilton 287 (2007 - )

Sebastian Vettel 278 (2007 - )

Felipe Massa 269 (2002, 2004 - 2017)

"Ne vem, če bom kaj čustven. Dvomim, ampak nikoli ne veš. Mislim, da bo bolj čustvena moja žena," je pred svojo zadnjo dirko dejal Räikkönen, ki je v Abu Dabi pripeljal celotno družino. Ob soprogi Minttu tudi otroka Robin in Rianno. Načrtov za svojo naslednjo kariero za zdaj nima. Želi si dnevov brez urnika. "Bomo videli, če se mi bo ponudila kakšna zanimiva stvar, ampak za zdaj nimam prav nikakršnih načrtov. Niti nočem jih imeti. Veselim se, da bom imel manj stresen urnik."

"Dragi Kimi, zdaj te bomo pa pustili pri miru"

Foto: Guliver Image

Ekipa mu je za finale kariere pripravila prav posebno sporočilo, natisnjeno na dirkalnik. "Dragi Kimi, zdaj te bomo pa pustili pri miru." Gre za šaljiv odziv na pogoste Kimijeve besede med dirkami, ko so ga inženirji zasipali s številnimi informacijami. Prav v Abu Dabiju je, leta 2012, ko je dirkal za Lotus, svojemu takratnemu dirkaškemu inženirju dejal: "Pustite me pri miru, saj vem, kaj delam." Prav zaradi svoje odkritosti je še danes eden najbolj priljubljenih dirkačev v formuli 1. "Ne vem, zakaj sem. Mogoče zato, ker sem bil vedno to, kar sem v resnici."

"Ničesar ne bi spremenil"

Svetovni prvak je postal s Ferrarijem. Foto: Guliver Image Velja za enega najboljših dirkačev zadnjih dveh desetletij, zato bi marsikdo pričakoval, da bo imel več kot en naslov. Po več kot 18 tisoč odpeljanih krogih je sam z doseženim vseeno zadovoljen. "Imel sem uspešno pot in ne bi prav ničesar spremenil. Četudi bi to pomenilo, da bi imel več zmag in naslovov. Zadovoljen sem z doseženim in se res ne morem pritoževati. Všeč mi je, kako sem to dosegel, saj sem dosegel na svoj način." Za razliko od številnih drugih športnikov mu šport nikoli ni bil prioriteta v življenju. "Ja, užival sem v dirkanju, sicer tega ne bi počel tako dolgo. Ampak prosti, zasebni čas cenim mnogo bolj. Ta mi je najbolj pomemben v življenju." Tudi zato je vedno nerad izgubljal čas za intervjuje in novinarske konference. Odgovarjal je kratko, a vseeno spoštljivo.