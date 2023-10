Kvalifikacije za polnočni šprint: prvi štirje v desetinki!

Na dirkališču v Austinu je sobota namenjena šprinterski dirki. Štart ob 0.00 po srednjeevropskem času. Predtem so se dirkači udarili za štartna mesta. Najhitrejši krog je odpeljal Max Verstappen, a je bil le 55 tisočink pred Charlesom Leclercom. V drugi vrstni bosta Lewis Hamilton in Lando Norris.

Max Verstappen Foto: Reuters V Austinu so razlike med dirkači in dirkalniki morda celo najmanjše v letošnji sezoni. Prve štiri je na kvalifikacijah za šprint ločila le 101 tisočinka. Še več: to so bili vozniki štirih različnih ekip - Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) in Lando Norris (McLaren). Ni pa prvi štartni položaj na tej progi tako velika prednost, prvi zavoj morda celo boljšo priložnost za vodstvo ponuja dirkaču na drugem štartnem mestu.

V prvi deseterici je kvalifikacije za šprint končalo devet istih voznikov kot petkove kvalifikacije za glavno dirko. Samo Estebana Ocona (Alpine) je zamenjal Alex Albon (Williams), ki bo na devetem štartnem mestu. Štart šprinta bo ob polnoči po srednjeevropskem času. Odpeljali bodo 19 krogov oziroma 100 kilometrov.

VN ZDA, kvalifikacije za šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:34,538

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,055

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,069

4. Lando Norris (McLaren) +0,101

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,356

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,401

7. Sergio Perez (Red Bull) +0,503

8. George Russell (Mercedes) +0,661

9. Alex Albon (Williams) +0,828

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,359



11. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanju Džov (Alfa Romeo)



16. Nico Hülkenberg (Haas)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

20. Logan Sargeant (Williams)

V nedeljo VN ZDA ob 21. uri

Glavna dirka za VN ZDA bo v nedeljo ob 21. uri po srednjeevropskem času. Na petkovih kvalifikacijah si je zanjo prvi štartni položaj pridirkal Leclerc. To je Monačanov 21. "pole position" v formuli 1. Je edini, ki jih ima več kot 20, pa še nima naslova svetovnega prvaka. Novi/stari svetovni prvak Verstappen bo na šestem štartnem mestu.