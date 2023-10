Ima 11 uvrstitev na stopničke, bo na 100. dirki le prvič zmagal?

Ta konec tedna so večeri namenjeni formuli 1: v petek kvalifikacije, v soboto šprint in v nedeljo velika nagrada. Prvenstvo se namreč nadaljuje z VN ZDA v Austinu. Boj za mesta od drugega do petega v konstruktorskem seštevku in s tem za desetine milijonov denarne nagrade je vse bolj oster. McLaren, ki je bil na zadnjih dirkah ob Red Bullu najbolj konkurenčen, se boji, da bosta na tem dirkališču hitrejša Mercedes in Ferrari. Nedeljska dirka bo nekaj posebnega za dva mlada britanska dirkača.

Austin v Teksasu dirko formule 1 gosti enajstič. Letos bodo v ZDA sicer kar tri dirke. Foto: Guliverimage Novejša dirkališča formule 1 med dirkači in navijači niso najbolj priljubljena, a to zagotovo ne velja za Circuit of the Americas v Austinu. Hitri zavoji, a tudi številni počasni po daljših ravninah z izvrstnimi možnostmi za prehitevanja in široka steza. Teksaško dirkališče VN ZDA gosti enajstič. S petimi zmagami je tu najuspešnejši sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (štirikrat z Mercedesom in prvič leta 2012 z McLarnom), je pa res, da je nazadnje zmagal v sezoni 2017. Od Britančeve zadnje zmage v karieri, rekordne 103., pa mineva že skoraj 23 mesecev (Savdska Arabija 2021). Letos je bil dvakrat drugi in trikrat tretji.

Svetovni prvak dirka za svojo 50. zmago

Max Verstappen lahko že to nedeljo izenači rekord po številu zmag v eni sezoni, in to ravno s svojo 50. zmago. Foto: Reuters Hamiltonov rekord je ogrožen, če bo Max Verstappen (Red Bull) tudi v prihodnjih sezonah dirkal kot to. Že letos premika mejnike. Šestindvajsetletnik je že osvojil tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Dobil je 14 od 17 dirk. Na preostalih petih torej lahko preseže rekord, ki ga je postavil lani - največ zmag v enem prvenstvu (15). To nedeljo pa ima prvo priložnost, da osvoji jubilejno 50. zmago. "Da, to je lepa številka. Nisem si mislil, da jo lahko dosežem. Zdaj, ko sem tako blizu, si jo seveda želim. Bomo videli, a pomembnejše bo, da se osredotočimo na samo dirkanje kot pa na številko."

Zadnjih šest zmagovalec VN ZDA:



2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Valteri Bottas (Mercedes)

2019 – Valteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Red Bull)

Norris in Russell na 100. veliki nagradi

George Russell je svojo prvo in za zdaj edino zmago dosegel lani v Braziliji. Foto: Guliverimage Še bolj posebna pa bo nedeljska dirka za dva mlajša britanska dirkača. Lando Norris (McLaren) in George Russell (Mercedes) bosta namreč odpeljala svojo 100. veliko nagrado. Norris je v drugi polovici letošnje sezone pravzaprav najbolj konkurenčen novemu staremu svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu (Red Bull). Štirikrat je bil drugi, nazadnje v Katarju pa tretji. Russell pa je Mercedesu pridirkal zadnjo zmago, pred letom dni v Braziliji. "Občutek imam, da sem šele začel. Zdaj je dirk na sezono precej več in se te hitro naberejo. Mislim, da dirkam na zelo visoki ravni," je povedal dirkač srebrne puščice.

Lando Norris ima že 11 uvrstitev na stopničke, ne pa še tako želene zmage. Foto: Reuters "Ponosen sem. Ne pride vsak v formulo 1 in ne odpelje vsak 100 dirk," poudarja Norris, ki je debitiral v Avstraliji leta 2019. Mladenič v McLarnu, ki mu zmaga še manjka (11 uvrstitev na zmagovalni balkon), sicer v Austinu ne pričakuje tako dobre dirke: "Več je počasnejših zavojev, ki niso naša prednost. Težje bo, kar poglejte Singapur. Nismo bili slabi, a ne tako močni kot Ferrari. Vemo, da je na takih dirkališčih zelo hiter Mercedes, tudi Ferrari bo, v preteklosti je bil tudi že Aston Martin." Norris je bil v Singapurju drugi. To je bila dirka, na kateri je bil Verstappen povsem nekonkurenčen, Red Bull pa edinkrat letos premagan. Slavil je Carlos Sainz mlajši (Ferrari).

Skupni seštevek (17/22):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 433 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 224

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 194

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 183

5. Carlos Sainz (Ferrari) 153

6. Charles Leclerc (145)

7. Lando Norris (McLaren) 136

8. George Russell (Mercedes) 132

9. Oscar Piastri (McLaren) 83

10. Lance Stroll (Aston Martin) 47



1. Red Bull Honda* 657 točk

2. Mercedes 326

3. Ferrari 298

4. Aston Martin Mercedes 230

5. McLaren Mercedes 219

6. Alpine Renault 90



*prvak

Morda celo četveroboj za drugo mesto med konstruktorji?

Carlos Sainz je edini, ki je letos na glavni dirki premagal ekipo Red Bull. Foto: Reuters Čeprav sta obe lovoriki že oddani (Verstappnu in Red Bullu), pa je preostalih pet dirk sezone še zelo pomembnih. Predvsem za konstruktorski seštevek, ki prinaša denarno pogačo krovne organizacije (FIA). Drugi Mercedes ima 28 točk prednosti pred Ferrarijem, četrti Aston Martin, ki je daleč od forme z začetka leta, pa samo še 11 pred McLarnom. Pravzaprav pri McLarnu, ki je po posodobitvah dirkalnika od avstrijske VN iz druge najslabše postal druga najboljša ekipa, po tihem celo upajo, da lahko ujamejo tako Mercedes kot Ferrari. Zaostajajo za manj kot 100 točk. Ob Norrisu zelo konstantno dirka tudi novinec Oscar Piastri, ki je zadnji dve dirki končal na tretjem in drugem mestu, za piko na i pa dobil šprint v Katarju.

Časovnica VN ZDA



Petek, 20. 10.:

19.30 prosti trening

23.00 kvalifikacije za dirko



Sobota, 21. 10.:

19.30 kvalifikacije za šprint

00.00 šprint



Nedelja, 22. 10.:

21.00 dirka

Vrnitev Ricciarda, ameriški Haas s posodobitvami

Daniel Ricciardo je zacelil poškodbo dlani in se po dveh mesecih vrača v kokpit. Foto: Reuters Tudi na VN ZDA bomo spremljali dve dirki: sobotno šprintersko v dolžini sto kilometrov in nedeljsko osrednjo dirko, dolgo 305 kilometrov. Zaradi sedemurne časovne razlike so trening, kvalifikacije in dirki v večernih urah po srednjeevropskem času. Šprint v noči na nedeljo opolnoči, dirka v nedeljo ob 21. uri. Ob že omenjenih dirkačih in ekipah bodo v središču pozornosti vsaj še trije: Haasova dirkača, saj je ameriška ekipa v Austin kot edina prišla z nekoliko večjimi posodobitvami na dirkalniku, in pa Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), ki je zaradi zloma kosti v dlani izpustil zadnjih pet dirk. Po skoraj dveh mesecih od nesreče v Zandvoortu je kost zaceljena, Avstralec pa pravi, da je bila poškodba precej težja, kot so sprva mislili.