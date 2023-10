Charles Leclerc Foto: Guliverimage Zmagovalec 14-ih letošnjih dirk Max Verstappen (Red Bull) je v zadnjem kvalifikacijskem krogu naredil nekaj napak, nato še v 19. zavoju z vsemi štirimi pnevmatikami zapeljal prek roba steze. Ciljno črto je sicer prečkal pet tisočink hitreje kot Charles Leclerc (Ferrari), a so mu komisarji nato črtali ta čas. In Nizozemec se je tako moral zadovoljiti šele s šestim štartnim mestom. Za Monačana pa bo to 21. najboljši štartni položaj v karieri. Ozek in oster prvi zavoj je v Austinu sicer precej nevaren, lani je s prvega štartnega mesta George Russell (Mercedes) po trčenju odstopil.

Prvi trije. Foto: Reuters Ekipe oziroma dirkalniki letos tako izenačeni še niso bili. Na prvih devetih mestih zadnjega dela kvalifikacij so bili dirkači petih ekip in to v razmaku vsega štirih desetink in pol. Lando Norris (McLaren) je na drugem mestu zaostal samo 130 tisočink, Lewis Hamilton (Mercedes) na tretjem 139, Carlos Sainz (Ferrari) pa na četrtem 222. S sedmim in osmim mestom sta prijetno presenetila dirkača ekipe Alpine.

Max Verstappen bo za 50. zmago v karieri napadel s šestega štartnega mesta. Foto: Guliverimage

Alonso prvič letos izpadel že v prvem delu kvalifikacij

Fernando Alonso Foto: Reuters Zelo zanimiv je bil že prvi del kvalifikacij. S časom 1:35,091 je bil najhitrejši Hamilton, njegov ekipni kolega v Mercedesu Russell pa je zaostal celo sekundo in se v nadaljevanje kvalifikacij komaj prebil, kot 14. Razlike med četrtim in 17. mestom so bile neverjetno majhne - le dobre štiri desetinke. In 17. je bil Fernando Alonso (Aston Martin), ki se je na začetku sezone redno uvrščal na stopničke. V Austinu pa je tako kot drugi voznik ekipe Lance Stroll (19.) kvalifikacije končal že po prvem delu. Že po prvih 18 minutah sta izpadla tudi oba voznika ekipe Williams.

Da morda na dirkališču v Austinu Verstappnu le ne bo tako lahko doseči 50. zmage v karieri (dirka bo v nedeljo ob 21.00 po srednjeevropskem času), je potrdil tudi drugi del kvalifikacij. Najhitrejši čas je odpeljal Leclerc (1:35,004), štiri tisočinke hitreje od novega/starega svetovnega prvaka. V tem delu je svoj petkov nastop končal povratnik po poškodbi (zlom kosti v dlani), Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) bo na 15. štartnem mestu.

VN ZDA, kvalifikacije za nedeljsko dirko:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:34,723

2. Lando Norris (McLaren) +0,130

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,139

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,222

5. George Russell (Mercedes) +0,356

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,358

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,366

8. Esteban Ocon (Alpine) +0,431

9. Sergio Perez (Red Bull) +0,450

10. Oscar Piastri (McLaren) +0,744



11. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

12. Guanju Džov (Alfa Romeo)

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)



16. Nico Hülkenberg (Haas)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Alex Albon (Williams)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Logan Sargeant (Williams)

Tudi Lewis Hamilton je bil v petek v Austinu konstantno zelo hiter. Foto: Reuters

McLaren na treningu v ozadju, kdo bo Red Bullov izzivalec?

Lando Norris Foto: Reuters Pri McLarnu so opozorili, da na dirkališču v Austinu ne bodo tako hitri kot nedavno v Katarju, ko je Piastri celo dobil šprintersko dirko. Na edinem prostem treningu - tudi tokrat namreč v soboto sledi šprint - je bil z dvema sekundama in pol zaostanka šele 19. Norris pa 15. V ozadju tudi ekipa Aston Martin, za katero pa je jasno, da je izgubila boj z razvojem dirkalnikov. Nekaj ekip je v Teksas prišlo z zadnjimi posodobitvami letos, med njimi tudi ameriški Haas. In tako sta bila na treningu oba njihova dirkača med deset: Kevin Magnussen na petem in Nico Hülkenberg na devetem mestu. Za samo zanimivost dirkaškega konca tedna pa veseli tudi dejstvo, da je bila prednost najhitrejšega Verstappna pred drugim Leclercom in tretjim Hamiltonom zelo majhna.

Dirkaški konec tedna se bo v soboto nadaljeval s kvalifikacije za šprint (19.30) in nato v noči na nedeljo s šprintersko dirko (0.00).

VN ZDA, prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:35,912

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,156

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,281

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,300

5. Kevin Magnussen (Haas) +0,560

6. George Russell (Mercedes) +0,562

7. Alex Albon (Williams) +0,580

8. Carlos Sainz (Ferrari) +0,621

9. Nico Hülkenberg (Haas) +0,790

10. Pierre Gasly (Alpine) +0,792

11. Logan Sargeant (Williams) +1,075

12. Esteban Ocon (Alpine) +1,154

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,192

14. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1,240

15. Lando Norris (McLaren) +1,344

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,506

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,605

18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,928

19. Oscar Piastri (McLaren) +2,508

20. Lance Stroll (Aston Martin) +4,028