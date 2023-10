Prebrisana poteza Ferrarija, da bi Leclerc vendarle zmagal

Max Verstappen ima v Austinu prvo priložnost, da dosežemo svojo 50. zmago v formuli 1. Foto: Reuters V soboto smo bedeli do polnoči za šprintersko dirko v Teksasu, glavna dirka na Circuit of the Americas bo vendarle nekaj prej, ob 14.00 po lokalnem času oziroma ob 21.00 po srednjeevropskem. In bo zagotovo še bolj zanimiva, saj je štartna vrsta precej premešana. Dirkači Mercedes, Ferrarija in McLarna so zelo izenačeni, Max Verstappen je z Red Bullom še naprej najhitrejši, a je po ponesrečenih petkovih kvalifikacijah le na šestem štartnem mestu. "Zagotovo bom poskusil zmagati. Ni pa nikoli lahko prehiteti pet dirkalnikov. A dober ritem sem imel že na šprintu, upam, da bom z več goriva v dirkalniku še bolj konkurenčen."

Lewis Hamilton za razliko od Charlesa Leclerca zmage še ne upa napovedati. Foto: Reuters Lewis Hamilton (Mercedes), ki ima samo še 27 točk zaostanka za drugouvrščenim v skupnem seštevku Sergom Perezom (Red Bull), je bil letos petkrat na zmagovalnem balkonu, a nikoli tako blizu kot na tokratni šprinterski dirki. Po 19 krogih manj kot 10 sekund za Verstappnom. Mercedes je po zadnjih posodobitvah (podvozje) naredil še en majhen korak naprej. Sedemkratni svetovni prvak ni zmagal že od Savdske Arabije 2021. "Na začetku šprinta sem se skušal približati Maxu, a njegov ritem je trenutno enostavno predober. Ampak sem vseeno zadovoljen. Smo nekaj bližje."

Na 305 kilometrov dolgi VN ZDA bo Hamilton na tretjem štartnem mestu, pred njim pa Charles Leclerc (Ferrari) in Lando Norris (McLaren). Če mu uspe štart kot v soboto, ju lahko napade že v prvem zavoju. Leclerc je bil na šprintu tretji, njegov ekipni kolega Carlos Sainz pa šesti. Je pa slednji kot edini dirkal z najmehkejšimi gumami (rdeče), vsi ostali s srednjetrdimi (rumenimi). To je bila taktična odločitev, tudi z vidika priprave na glavno dirko. "Mislim, da nam bo to malo pomagalo, saj smo videli, kako se obnašajo najmehkejše gume. Upam, da lahko to izkoristimo in upam, da lahko zmagamo," se svoje prve zmage letos nadeja Monačan. Red Bull je bil na 17 dirkah te sezone premagan samo enkrat, v Singapurju je zmagal Sainz.