Prvaka Maxa Verstappna ne ustavi nič. Niti šesto štartno mesto niti težave z zavorami. Odpeljal je brez napake, ekipa je obvladala taktiko, imel je najmanjšo obrambo pnevmatik in tako osvojil VN ZDA. To je njegova 15. zmaga letos in 50. v karieri dirkača formule 1. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji pa Lando Norris. Charles Leclerc je s prvega štartnega mesta osvojil končno šesto.

Max Verstappen Foto: Reuters Trikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je tekmecem dal veselja 28 krogov, polovico 18. dirke letošnjega prvenstva. Takrat je prehitel še zadnjega, Landa Norrisa (McLaren), in se odpeljal jubilejni 50. zmago nasproti. S 15. v sezoni je že izenačil lanski rekord po številu zmag v enem prvenstvu, ki ga bo tako letos bržkone še oplemenitil, saj sledijo še štiri dirke. "Zaradi težav z zavorami je bila moja dirka danes malo težja," je po VN ZDA priznal Verstappen. "To je res neverjeten dosežek. 50 zmaga. Ponosen sem. Gremo po še več zmag!" Njegov ekipni kolega Sergio Perez je še enkrat več razočaral, bil je le peti. So bili pa po dirki, na podelitvi pokalov, njegovi navijači z vzklikanjem "Checo, Checo" najglasnejši.

Štart VN ZDA. Foto: Reuters Tekmeci si videli, da je Verstappen neustavljiv, zato so razmišljali o taktiki postanka manj, samo enega. Pri Mercedesu so hitro dojeli, da ne bo šlo, a je bil prvi postanek Lewisa Hamiltona vseeno nekaj krogov prepozen in je zato izgubil stik s Verstappnom. Je bil pa sedemkratni svetovni prvak v zaključku edini z gumami srednje trdote (ostali s trdimi) in je tako dohitel in prehitel vsaj Norrisa. Lovil je celo Verstappna, a mu je zmanjkalo krogov. Zaostal je le dobri dve sekundi. Za Hamiltona so to že desete stopničke v Austinu (11 dirk), za Norrisa pa 12. v karieri (po 100. dirki mu manjka samo še zmaga).

VN ZDA:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,2

3. Lando Norris (McLaren) +10,7

4. Carlos Sainz (Ferrari) +15,1

5. Sergio Perez (Red Bull) +18,4

6. Charles Leclerc (Ferrari) +24,6

7. George Russell (Mercedes) +24,9

8. Pierre Gasly (Alpine) +47,9

9. Lance Stroll (Aston Martin) +48,6

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +74,3

11. Alex Albon (Williams) +86,7

12. Logan Sargeant (Williams) +87,9

13. Nico Hülkenberg (Haas) +89,9

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +98,6

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

16. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

17. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1 krog

Odstop: Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Esteban Ocon (Alpine)



Skupni seštevek (18/22):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 466 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 238

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 219

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 183

5. Carlos Sainz (Ferrari) 168

6. Charles Leclerc (Ferrari) 159

7. Lando Norris (McLaren) 156

8. George Russell (Mercedes) 139



1. Red Bull Honda* 704 točk

2. Mercedes 358

3. Ferrari 327

4. McLaren Mercedes 239

5. Aston Martin Mercedes 232

6. Alpine Renault 96



*prvak

Charles Leclerc Foto: Reuters Ferrari je znova pogorel, pa je bil Charles Leclerc na prvem štartnem mestu. Tekmeci so ju oba s Carlosom Sainzom začeli prehitevati že v uvodnih krogih. Monačan je bil nato edini, ki je tvegal z enim samim postankom. In ne izplačalo, saj je zato v zadnjih krogih izgubljal mesto za mestom in dirko končal na skromnem šestem mestu. V konstruktorskem seštevku se je Mercedes na drugem mestu oddaljil Ferrariju, McLaren pa je skočil na četrto, pred Aston Martin.

V boju za skupno drugo mesto v svetovnem prvenstvu je za zdaj še v prednosti Perez, a se mu je Hamilton močno približal (219-238). Do konca sezone so še štiri dirke, naslednja pa bo na vrsti že čez teden dni prav v Perezovi domovini, v Ciudad de Mexicu.

Kako se je razpletala dirka



Cilj. Verstappen do 15. zmage letos. Kljub šestemu štartnemu mestu. Hamilton je drugi, Norris pa tretji, na 100. dirki dvanajstič na stopničkah.



Zadnji krog. Verstappen je pred 50. zmago v formuli 1.



Še 3 krogi: Leclerc je izgubil še eno mesto, mimo njega Perez.



Še 4 krogi: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Norris, 4. Sainz, 5. Leclerc, 6. Perez, 7. Russell, 8. Gasly, 9. Stroll, 10. Cunoda.



Še 6 krogov: Sainz gre mimo Leclerca, ki je s starimi gumami nekonkurenčen.



Še 7 krogov: Hamilton mimo Norrisa na drugo mesto. Pet sekund je za vodilnim.



Še 8 krogov: Hamilton je ujel in že napada Norrisa. Verstappen, ki ima nekaj težav z zavorami, je pet sekund pred njima.



Še 10 krogov: Hamilton ime srednjetrde gume, prva dva trde in je nekaj hitrejši (najhitrejši krog na dirki). Je tri sekunde za Norrisom.



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Russell, 8. Gasly, 9. Alonso, 10. Cunoda



Še 13 krogov: Z enim postankom torej ni šlo, mimo Leclerca na tretje mesto še Hamilton. Verstappen, Norris, Hamilton bo očitno trojica na stopničkah.



Še 14 krogov: Verstappen je dve sekundi pred Norrisom, Leclerc je že padel na tretje mesto in zaostaja šest sekund. Pa ima postanek manj.



Še 17 krogov: Hamilton iz vodstva na drugi postanek. Verstappen pa prehiteva Leclerca, ki bo očitno tvegal z enim postankom.



Še 19 krogov: 1. Hamilton, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Verstappen*, 5. Norris*, 6. Russell, 7. Sainz*, 8. Gasly, 9. Alonso, 10. Stroll (*z drugim postankom)



Še 20 krogov: Red Bull je pokril Norrisov postanek, na drugo menjavo gum takoj Verstappen. V vodstvo zdaj Hamilton.



Še 21 krogov: Pa vendarle drugi postanek za Norrisa in to kot prvi od vodilnih. Zanimiva taktična bitka danes. Še enkrat je izbral bele gume.



Še 24 krogov: Verstappen se ne oddaljuje Norrisu, približuje se jima Hamilton.



Še 26 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +1,1, 3. Hamilton +5,1, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Leclerc, 7. Russell, 8. Gasly, 9. Cunoda, 10. Alonso.



28. krog: In na polovici dirki je Verstappen spet v vodstvu. Štartal je kot šesti. Za Norrisa torej edino upanje, če bo zdržal z enim postankom.



26. krog: Razlika med Norrisom in Verstappnom je manj kot sekunda, a dirkač McLarna je na trdih gumah in mu ni več treba v bokse, prvak mora na še en postanek.



25. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +1,1, 3. Hamilton +8,1, 4. Sainz, 5. Perez, 6. Leclerc, 7. Russell, 8. Gasly, 9. Cunoda, 10. Alonso.



24. krog: Kot zadnji v bokse še Leclerc. Do konca je še 32 krogov.



22. krog: Russell na postanek. Vztraja pa Leclerc, ki je zdaj vodilni.



21. krog: Postanek za Hamiltona, počasen. Vrača se za Norrisa in tudi Verstappna. Vprašanje, če bo zdržal 35 krogov brez drugega postanka.



20. krog: 1. Hamilton*, 2. Leclerc*, 3. Russell*, 4. Norris, 5. Verstappen, 6. Ricciardo*, 7. Sainz, 8. Perez (*brez postanka)



19. krog: "Bi lahko zdržal še pet krogov," sprašuje inženir Hamiltona. "Ne vem, težko." Hamilton zdaj že vozi dve sekundi počasneje od tistih, ki so že menjali gume. Russell pa pravi, da lahko zdrži še pet krogov.



18. krog: Verstappnu je inženir sporočil, da bo očitno Hamilton poskusil z enim samim postankom.



18. krog: Dirka se zdaj prvič lomi. Norris na postanek, Hamilton pelje naprej in zdaj vodi. V bokse še Sainz in Perez.



17. krog: Prvi med vodilnimi na prvi postanek Verstappen.



16. krog: Norris ne povečuje prednosti, slabi dve sekundi pred Hamiltonom. Tretji Verstappen zaostaja dobrih šest sekund.



14. krog: 1. Norris, 2. Hamilton, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Perez, 8. Gasly, 9. Cunoda, 10. Ricciardo, 11. Alonso, 12. Stroll.



11. krog: Še eno atraktivno prehitevanje, Verstappen mimo Leclerca na četrto mesto.



10. krog: Odstop še za Piastrija, ki je vozil na šestem mestu. Na štartu je prišlo do dotika, prvi je zato odstopil že Ocon.



8. krog: Odstop Ocona. Norris je tri sekunde pred Hamiltonom, Verstappen na četrtem mestu zaostaja šest sekund.



7. krog: 1. Norris, 2. Hamilton, 3. Leclerc, 4. Verstappen, 5. Sainz, 6. Piastri, 7. Russell, 8. Perez, 9. Gasly, 10. Cunoda, 11. Džov, 12. Ricciardo.



6. krog: In zdaj Hamilton mimo Leclerca na drugo mesto.



5. krog: Mimo Sainza zdaj še Verstappen. Ferrari torej na dirki spet ni konkurenčen.



4. krog: Mercedes ima boljši ritem za dirko kot Ferrari in Hamilton za tretje mesto prehitevata Sainza. Verstappen za zdaj mirno na petem mestu.



3. krog: Vodilni Norris ima že dobri dve sekundi prednosti pred Leclercom. Hamilton napada Sainza za tretje mesto.



2. krog: 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Piastri, 7. Ocon, 8. Russell, 9. Perez, 10. Gasly, 11. Džov, 12. Cunoda.



Štart. Najbolje je speljal Norris in v prvi zavoj v vodstvo dirkač McLarna. Leclerc na štartu premagan kot že na šprintu. Sainz je prehitel Hamiltona za tretje mesto. Piastri je pridobil štiri mesta in je že šesti, tik za Verstappnom.



Krog za ogrevanje. Ta vikend se je v Austinu zbralo 432.000 ljudi.



Štartna mesta (56 krogov): 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Sainz, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Ocon, 9. Perez, 10. Piastri



Še ura do štarta: Ker so se odločili za spremembe nastavitev na dirkalnikih, bodo iz boksov, iz začelja, štartali kar štirje vozniki: Magnussen, Hülkenberg (oba Haas), Alonso in Stroll (oba Aston Martin). V Teksasu je lep sončen dan.