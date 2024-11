Norris podpisal predajo: Bitka izgubljena že po šesti dirki

Do konca prvenstva formule ena so še tri dirke in en šprint, Max Verstappen pa lahko svojo četrto zaporedno lovoriko osvoji že to nedeljo, če bo imel 60 točk prednosti pred Landom Norrisom. Britančeve možnosti so samo še teoretične, oba sta na VN Vegasa, ki se začne v nedeljo ob 7. uri zjutraj po srednjeevropskem času, v tretji štartni vrsti.