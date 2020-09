V Misanu slavil ... Franco Morbidelli!

Morbidelii je slavil prvič v karieri v elitnem razredu, je pa že šesti zmagovalec v sezoni, ki poteka brez poškodovanega svetovnega prvaka Španca Marca Marqueza.

Doslej vodilni v skupnem seštevku Francoz Fabio Quartararo (Yamaha SRT)je sredi dirke padel in ostal brez točk. V seštevku je tako zdaj na prvem mestu Ducatijev dirkač Italijan Andrea Dovizioso, ki je sicer dirko končal na sedmem mestu.

This one will prove VERY popular! 🏆 Well deserved @FrankyMorbido12 ! 👏 #FrankySaysRelax | #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/mOnnNZEC81

Naslednja dirka bo čez teden dni na istem prizorišču v Misanu za VN Emilije Romanje.

Britanski motociklist John McPhee (Petronas Sprinta) in Italijan Luca Marini (Sky VR46) sta zmagovalca dirk v razredu moto3 oziroma moto2 za veliko nagrado San Marina v italijanskem Misanu.

Luca Marini je v močnejšem od obeh razredov vodil večji del dirke, nato pa je bil v boju z rojakom Marcom Bezzechijem vendarle hitrejši v zadnjih krogih in se podpisal pod peto zmago v karieri. Moštveni uspeh ekipe Valentina Rossija je dopolnil Bezzecchi z drugim mestom. Tretji je bil tik za njim še en Italijan Enea Bastianini.

🙌 @Marco12_B made @Luca_Marini_97 work hard for that one!



A stationary celebration this time! No chance of a Jerez repeat! 😂#Moto2 | #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/8BbsvvUsFD