Vinales s prvega mesta v Misanu, veteran Rossi s četrtega

Uspeh Yamahinih dirkačev v kvalifikacijah, ki so prvič doslej zasedli prva štiri mesta, pa je dopolnil še italijanski veteran Valentino Rossi, ki je končal na četrtem mestu.

Iz druge vrste pa bosta nedeljsko preizkušnjo začela še Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia iz ekipe Pramac Ducati.

