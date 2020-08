Ostal brez zavor: pri 230 km na uro se je vrgel z motorja #video

V nedeljo je na motociklistični dirki v Avstriji na VN Štajerske prišlo do hude nesreče. Mavericku Vinalesu so pri visoki hitrosti odpovedale zavore, tako da se je moral pri 230 kilometrih na uro vreči z motorja. "To je nekaj, česar v karieri MotoGP še nisem doživel," je po tekmi razlagal Vinales.

Prejšnji konec tedna smo na istem dirkališču videli hudo nesrečo, kjer bi se lahko močno poškodovala Valentino Rossi in Maverick Vinales. Zadnji je hudo izkušnjo doživel tudi včeraj, ko se je moral pri visoki hitrosti zaradi eksplozije zavor vreči z motorja.

Posnetek z motorja Mavericka Vinalesa

Vinales je že pred tem dvigoval roko in nakazoval, da ima tehnične težave. Ko je kazalo, da ne bo nič hujšega, je prišel 17. krog, ko so Vinalesu pred prvim zavojem zavore eksplodirale. Skočil je z motorja, ta je zletel v ograjo in kmalu za tem so ga zajeli plameni. Dirkač Yamahe jo je po čudežu odnesel brez poškodb.

"V sprednjih zavorah sem začel izgubljati pritisk. Poskušal sem in poskušal …," je razlagal Vinales, ki se je vozil na sedmem mestu in si ob tem mislil, kako hudičevo zahtevna dirka je to. "Naredil sem tri zelo počasne kroge, potem sem znova 'pritisnil'. Nato sem spet ostal brez zavor. Prehiteli so me Quartararo, Valentino in Petrucci."

Ko je začel dohitevati Valentina in Fabia, se je zgodilo najhujše. Zavore so eksplodirale. "Mislim, da so zavore razpadle. Nisem mogel ustaviti motorja, bilo je nemogoče. Zelo jasno mi je bilo, da sem ostal brez zavor, zato sem se odločil, da skočim dol."

Da je nekaj padlo z Yamahinega motorja, je potrdil tudi Alex Marquez, ki se je v tistem trenutku vozil za Maverickom Vinalesom. Ta je sprva mislil, da so to delci Vinalesovih škornjev.

Česa takšnega v svoji karieri še ni doživel

Petindvajsetletni španski voznik je pozneje priznal, da bi moral odstopiti, ko so se pojavile prve težave. "Moral bi prej odstopiti, ampak tega nisem želel. Želel sem končati dirko, čeprav bi osvojil le eno točko. Vse sem dal od sebe in želel sem ostati na stezi."

Priznal je, da je v primerjavi s preostalimi dirkači zelo pozno zaviral. Na ta način je želel nadoknaditi zaostanek za tistimi, ki so imeli hitrejši motor. A česa takšnega še ni doživel. "To je nekaj, česar v karieri MotoGP še nisem doživel. Mogoče zavore včasih popustijo, ampak sem se lahko igral z zavorno ročico. Na tej dirki sem moral to početi zavoj za zavojem, tako da nisem mogel ničesar storiti," so zapisali na crash.net.

Direktor ekipe: Tega nismo pričakovali

Vse ekipe uporabljajo tako imenovane zavore Brembo, pri čemer je Vinales edini voznik, ki še uporablja standardne zavore. Moštveni kolega Valentino Rossi je po tekmi dejal, da z novimi zavorami ni imel težav, vendar pa sta imela Fabio Quartararo in Franco Morbidelli prav tako težave s pregrevanjem zavor.

"Tega, kar se je zgodilo Vinalesu, nismo pričakovali," je po dirki dejal direktor ekipe Monster Yamaha Massimo Meregalli. "Vinales ga ni izbral, ker ni imel težav s pregrevanjem zavornega sistema, tako kot so imeli preostali v preteklem tednu. In tudi, ko je preizkusil nov sistem, mu ta ni najbolje ustrezal. Na žalost se je zgodilo, kar se je zgodilo. K sreči je z njim vse v redu in to je najpomembnejše," je še po dirki povedal Meregalli.